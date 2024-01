L’Arabia taglia fuori la Juve: l’affare è già saltato

Una delle idee di mercato del club bianconero ha già subìto un brusco stop: dalla Saudi Pro League non ne vogliono sapere

Protagonista di un ottimo cammino che le ha consentito, almeno per ora, di essere accreditata come l’unica rivale possibile dell’Inter nella corsa scudetto, la Juve si è approcciata al mercato di gennaio un po’ a fari spenti.

Questo atteggiamento prudente, certificato anche dalla frase di Giuntoli “Abbiamo deciso di rimanere così”, non ha però impedito al club bianconero di piazzare il colpo Tiago Djalò, soffiato all’Inter. Per di più le casse juventuine hanno preso un’ottima boccata d’ossigeno con l’aumento di capitale di 200 milioni di euro stanziato a fine novembre.

Finalmente, pur con le restrizioni che ancora permangono, il Football Director Cristiano Giuntoli può lasciare un segno tangibile del suo lavoro, già apprezzatissimo in quel di Napoli, iscrivendosi alla corsa per qualche giovane talento il cui prezzo non è ancora salito alle stelle. Non manca, nell’alacre lavoro del dirigente fiorentino, anche l’attenzione per tutte le occasioni di mercato che possono presentarsi nella sessione invernale di scambi.

Jordan Henderson, l’Al-Ettifaq alza il muro

E così, assieme al sogno Kalvin-Phillips – che ha dichiarato espressamente di voler lasciare il Manchester City per giocare altrove – negli ultimi giorni era spuntata un’altra pista. Suggestiva già per il solo nome tirato in ballo. Uno che ha vinto tutto, e da capitano, con la maglia di uno dei club più blasonati d’Europa. Un giocatore che, nonostante non sia ancora a fine carriera, ha scelto l’astronomico ingaggio garantito da un club della Saudi Pro League alle più impegnative leghe europee.

14 milioni al Liverpool, 20 netti al calciatore per tre anni. quasi impossibile, per i Reds e per Jordan Henderson, rinunciare ad una proposta così ricca. Dopo soli sei mesi di militanza nell’Al-Ettifaq però, il centrocampista britannico si sarebbe già pentito. Il desiderio è quello di tornare nel calcio che conta, dove la competitività e il livello sono altissimi, anche in vista dell’impegno della nazionale inglese ad Euro 2024.

Giuntoli aveva sondato eccome la pista Henderson, sebbene la tipologia di colpo potesse ricordare da vicino più gli affari della vecchia dirigenza che il nuovo modus operandi avviato negli ultimi mesi. Il club bianconero ha provato a mettere sul piatto una proposta di prestito fino a giugno con eventuale diritto di riscatto, ma l’offerta non ha scaldato troppo il cuore né del giocatore né soprattutto della società proprietaria del suo cartellino.

L’ingaggio monstre di Henderson già rappresentava un ostacolo non da poco nell’eventuale definizione dell’affare, ma a questa difficoltà si è aggiunta la totale chiusura alla cessione da parte dell’Al-Ettifaq. Che proprio non ne vuole sapere di interrompere con così largo anticipo il matrimonio col 33enne inglese.

