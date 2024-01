Napoli-Fiorentina: non recupera per la Supercoppa

Brutto momento per il Napoli che sotto la gestione di Walter Mazzarri sta provando ad uscire da un periodo nero che dura ormai da mesi. Tanti gli infortuni anche prima della Supercoppa Italiana.

Il Napoli arriva a Riyadh in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana nel nuovo format con semifinali e finali. Perché saranno 4 le squadre che si candidano per la vittoria finale del titolo che può valere anche 8 milioni di euro di montepremi. Una partita molto importante che può dire tanto in vista del proseguo della stagione, dove la squadra si vuole giocare una fetta importante di stagione già in questa competizione. Una vittoria del titolo può cambiare totalmente l’umore in casa Napoli.

Dopo la vittoria dello scudetto oggi il Napoli vive un momento di crisi con la squadra all’8 posto in campionato e fuori dalla zona Europa. Serve una svolta immediata in questo mese di gennaio e per questo motivo la società sta investendo tanto sul mercato per migliorare la rosa nei punti deboli. In campo però i giocatori dovranno dare risposte e farlo già subito in Supercoppa Italiana, anche se per Napoli-Fiorentina sono diversi i giocatori infortunati.

Napoli-Fiorentina: giocatori infortunati e assenti

Il Napoli scenderà in campo per provare a vincere la Supercoppa Italiana e dovrà affrontare la Fiorentina nella prima sfida delle due. Se dovesse vincere ci sarà poi la Finale da giocare contro la vincente tra Lazio e Inter. Una gara molto importante per il futuro e il progetto della squadra azzurra che ora deve dare risposte dopo un periodo veramente terribile. C’è però un problema numerico nella squadra Campione d’Italia, perché gli azzurri hanno tanti giocatori indisponibili tra infortunati e convocati in Coppa d’Africa.

Mancheranno i migliori giocatori al Napoli in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina ed è un problema importante che deve affrontare l’allenatore proprio in queste ore. Diversi i giocatori che si sono fatti male e ora a parlarne è stato direttamente il tecnico degli azzurri.

Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina ha parlato degli infortunati e delle loro condizioni in vista della prossima sfida contro i viola in Supercoppa. Queste le sue dichiarazioni:

“Cajuste dovrebbe provare e potrebbe farcela per la Fiorentina. Anche Zielinski sta meglio e lo valuteremo. Demme ha avuto uno stiramento, non gravissimo ma ieri non si è allenato e sarà difficile recuperarlo”.