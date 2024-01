Offerta folle, si prendono subito Dybala

La Roma deve fare molta attenzione: Dybala è finito nel mirino di un top club che ha pronta una super offerta per arrivare all’argentino

Inutile negarlo: la Roma ha in Dybala il giocatore più importante. L’argentino è fondamentale perché garantisce una produzione offensiva maggiore rispetto a quando i giallorossi devono fare a meno della Joya. A questo bisogno aggiungere la capacità dell’ex Juventus di saltare l’uomo e creare, costantemente, la superiorità numerica.

Giocatore tanto importante quanto fragile: a livello fisco Dybala non ha la tenuta dei grandi campioni come dimostrato in occasione del derby di Roma quando a fine primo tempo ha richiamato l’attenzione del medico giallorosso per un problema che gli ha impedito di scendere in campo nella ripresa.

Gli esami a cui si è sottoposto l’argentino hanno escluso lesioni ma la sostanza non cambia: Dybala fatica ad avere la giusta continuità di rendimento. In questa sessione di mercato, la Roma deve fare particolare attenzione perché sono diverse le squadre che potrebbero bussare alla porta del club giallorosso per chiedere informazioni sulla Joya.

Nel contratto dell’argentino è presente una clausola, di tredici milioni, valida per l’estero: l’argentino, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, ha una tecnica fuori dal comune e può cambiare la partita in qualsiasi momento. Un giocatore con le sue caratteristiche attira l’attenzione di diversi club: il ventuno giallorosso piace particolarmente in Premier League.

Conosciamo l’interesse del Chelsea con i Blues decisi a rinforzare la rosa di Pochettino per risalire la classifica e tornare ad essere tra le grandi protagoniste del massimo campionato inglese. La Roma però deve fare attenzione anche ad un altro club.

Roma, la Premier punta Dybala: occhio al Newcastle

Non è un momento facile per il Newcastle: quattro sconfitte consecutive in Premier League con le posizioni europee che si stanno allontanando. I Magpies hanno un progetto decisamente interessante con il club deciso ad iniziare un ciclo importante nel corso dei prossimi anni. In una situazione del genere un giocatore come Dybala potrebbe cambiare, e non poco, la situazione del club inglese.

Stando a quanto riportato dal The Sun, il Newcastle avrebbe pronta una super offerta per strappare il campione del Mondo ai giallorossi. Il fascino della Premier League potrebbe essere determinante nell’eventuale scelta della Joya. I tifosi della Roma sperano di non ricevere brutte sorprese vista l’importanza dell’argentino nel sistema di gioco dei giallorossi. In ogni caso i Magpies hanno bisogno di vendere prima di far partire l’assalto a Dybala.