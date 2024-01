In Arabia a gennaio: l’agente ammette tutto

Momento chiave per il futuro di alcuni giocatori del Napoli che si stanno giocando tanto per la propria carriera. C’è un giocatore che può andare via nelle prossime ore.

Perché la situazione in casa Napoli è diventata complicata in questi ultimi mesi. Dalla vittoria dello scudetto alla rottura totale del progetto che rischia di non andare più avanti per alcuni giocatori. Perché ci sono diversi motivi che hanno portato a questa situazione dove il Napoli ora rischia di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Ora ci sono dei giocatori che stanno decidendo di lasciare il progetto di De Laurentiis e per questo motivo ci saranno valutazioni in queste ultime settimane di mercato di gennaio.

Anche altri giocatori possono lasciare il Napoli in queste ultime ore di mercato. Il numero uno del club sta provando a trattenere i migliori, ma non è facile. Perché il confronto è con le altre grandi società d’Europa o addirittura con i potenti sceicchi dell’Arabia Saudita. Adesso ci sono notizie di mercato importanti che riguardano proprio questa scelta che può portare all’addio di un altro campione.

Calciomercato Napoli: rinnovo o addio

Il Napoli è molto attivo in questo mercato di gennaio e sta cercando di portare a casa nuovi calciatori che possano andare a rinforzare la rosa in vista dei prossimi mesi e del finale di stagione dove si vuole provare a raggiungere il traguardo della Champions League. Al momento però la situazione è complicata perché c’è un giocatore che può anche lui andare via come già capitato con altri. Momento decisivo in vista delle prossime settimane, dove si arriverà ad una decisione definitiva tra permanenza e addio.

Adesso il momento diventa decisivo per il futuro di Matteo Politano che si trova in bilico col Napoli tra rinnovo e addio. Importante offerta arrivata al calciatore che potrebbe anche dire addio. Perché c’è una società che in Arabia Saudita vuole provare a convincere il giocatore a firmare.

Intanto, nelle ultime ore si è parlato di accordo tra Napoli e Politano per il rinnovo di contratto ma l’agente ha smentito la notizia, confermando che c’è ancora da lavorare e decidere se restare in azzurro o andare in Arabia Saudita.