Una brutta lite a Trigoria dietro l’esonero di Mourinho: tutta la verità sull’addio

Spunta la verità sull’addio di José Mourinho alla Roma, ci sarebbe stata una brutta lite a Trigoria.

A svelare quanto accaduto sono infatti i colleghi de Il Corriere dello Sport che hanno rivelato tutto ciò che è successo a Trigoria, nell’epilogo dello Special One con i giallorossi, nell’esperienza che è infatti terminata proprio nel peggiore dei medi.

Lo riporta il quotidiano che ha spiegato cosa è successo negli uffici della Roma quando sarebbe scoppiato il caos, con le voci grosse da parte di Mourinho e con i toni che si sono alzati, prima di salutarsi con l’uscita quasi in lacrime dello Special One, salutato dai tifosi quando ha abbandonato in macchina il centro sportivo della Roma.

Esonero Mourinho, è scoppiata la lite a Trigoria: cosa c’è dietro l’addio

Viene ricostruito quanto accaduto con Mourinho, nei momenti nei quali è stato esonerato, nella scelta di Ryan Friedkin condivisa anche dal papà.

Erano arrivati ai ferri corti lo Special One e la stessa società giallorossa che più volte, nelle dichiarazioni dei post-partita, Mourinho aveva punzecchiato. A comunicare l’esonero a Mourinho è stato Ryan Friedkin, secondo quanto ricostruito dagli uffici di Trigoria.

Il portoghese, ricevendo la notizia dell’esonero da parte di Ryan Friedkin, avrebbe dato di matto. Si è surriscaldata la situazione al centro sportivo della Roma, con Mourinho che avrebbe puntato il dito proprio contro i Friedkin per quanto fatto e non fatto nel corso degli ultimi anni, con lui alla guida.

Mourinho ha litigato con i Friedkin: cosa si sono detti a Trigoria

Secondo quanto ricostruito dalla stessa fonte, Mourinho avrebbe accusato i Friedkin di non aver rispettato le promesse mantenute. Si sarebbero alzati i toni a Trigoria, con Mourinho che non avrebbe digerito la scelta sull’esonero, inaspettata per il portoghese. Lo stesso allenatore, in sostanza, sarebbe stato contattato con un messaggio dalla dirigenza che lo avrebbe chiamato in ufficio, per dargli poi il benservito. Una situazione che non sarebbe piaciuta all’allenatore che poi ha salutato il centro sportivo, dopo le critiche ricevute per l’operato in giallorosso da parte della presidenza.

I motivi che hanno portato all’esonero: Mourinho non ha digerito una cosa

Mourinho non avrebbe digerito il comportamento dei Friedkin che, senza preavviso, hanno scelto di convocare il tecnico nei propri uffici per comunicargli l’esonero. Un licenziamento, per l’allenatore, che sarebbe maturato a causa della sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e per la brutta sconfitta a Milano, contro il Milan.