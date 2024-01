Addio Buongiorno: le parole di Cairo non lasciano dubbi

Alessandro Buongiorno è senza ombra di dubbio uno dei profili più richiesti di questa sessione invernale di calciomercato, considerati gli interessi, fra le altre, di Bayern Monaco e Milan. Negli ultimi giorni si è parlato tanto della possibilità per il difensore e capitano del Torino di lasciare la formazione granata in questo gennaio e trasferirsi in uno di questi due club, ma nelle ultime ore è arrivato l’annuncio del presidente Urbaino Cairo che mette una volta e per tutte la parola fine a questa telenovela.

Il numero uno del club piemontese ha fatto il punto su quelle che sono le intenzioni sue e del ragazzo, ribaltando completamente la situazione rispetto a quanto si è raccontato nelle ultimissime ore.

Calciomercato: futuro Buongiorno deciso, telenovela finita

Importanti e forse definitive novità arrivano in merito al futuro di Alessandro Buongiorno, al centro di intense voci di calciomercato negli ultimi giorni. Sul capitano del Torino c’è stato e c’è tutt’ora un forte pressing del Milan, che sarebbe al lavoro con intermediari per provare a convincere Ubraino Cairo a lasciar partire il difensore già in questo gennaio anticipando la concorrenza di un club come il Bayern Monaco.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di come il ragazzo avesse aperto al trasferimento al diavolo e come fosse il club rossonero la sua priorità, ma ci ha pensato Ubraino Cairo nelle ultime ore a smorzare l’entusiasmo della piazza milanista, che rischia seriamente di rimanere con un pungo di mosche in mano.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, Ubraino Cairo ha dato l’ennesimo no al Milan per Alessandro Buongiorno annunciando che il Torino non venderà il suo capitano in questo calciomercato.

Milan, Cairo tuona: “Non vendo Buongiorno”, ed il ragazzo fa dietrofront

Ai microfoni di Tuttosport Ubraino Cairo è stato abbastanza chiaro: “Lo ribadisco. Non vendo Buongiorno!“. L’apertura del ragazzo al trasferimento al Milan è alla fine non è servita più di tanto, come confermato anche dal fatto che il presidente del Torino ha detto che è nei desideri del ragazzo rimanere in maglia granata almeno fino alla fine della stagione.

Questa sua volontà forse Buongiorno l’avrà riferita al suo agente nel corso della cena di qualche giorno fa, quando si parlò fra l’altro anche di Milan, che fino all’ultimo giorno proverà di tutto pur di ingaggiare il centrale italiano.

Milan: o Buongiorno o niente

Alessandro Buongiorno è il capriccio d’inverno del Milan. Stando infatti a quanto riportato ieri da Gianluca Di Marzio, da qui al prossimo due febbraio il diavolo lavorerà praticamente solo sul centrale del Torino, indicato essere dalla dirigenza rossonera un innesto proiettato non solo al futuro ma anche al presente della squadra. Qualora la situazione non si dovesse sbloccare, il Milan rimarrebbe così in difesa senza fare niente in questo calciomercato, ma iniziando già a programmare l’assalto a Buongiorno per la prossima estate.