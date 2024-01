Al Milan con lo scambio: disposti a tutti per prenderlo

I rossoneri ottengono con la Roma la terza vittoria consecutiva in campionato ma insistono per un grande obiettivo di mercato

Tre punti pesantissimi. La vittoria contro la Roma a San Siro vale tantissimo per il Milan sia a livello di morale che a livello di classifica. Dopo il ko in Coppa Italia contro l’Atalanta, i rossoneri hanno ripreso la loro marcia in campionato ottenendo la terza vittoria consecutiva. Un successo che permette alla squadra di Pioli di staccare praticamente in modo definitivo i giallorossi per la zona Champions e allungare ulteriormente sul quinto posto.

Con il ko del Bologna a Cagliari, il distacco sulla prima inseguitrice per il quarto posto, che ora è diventata la Lazio, è di nove punti. Un vantaggio ragguardevole che può garantire una certa serenità a Giroud e compagni. Il match di San Siro non è mai stato in discussione e il Diavolo ha indirizzato fin da subito la gara, gestendola bene, anche dopo il rigore di Paredes che sembrava aver riaperto i giochi.

Ma se da un lato la squadra si sta riprendendo dopo un momento di difficoltà, dall’altro la società è al lavoro per migliorare l’organico, sempre in emergenza per gli infortuni e le assenze dovute alla Coppa d’Africa. Il reparto maggiormente in crisi rimane la difesa: nonostante il rientro dal prestito di Gabbia, Pioli ha ancora i giocatori contati. Per Tomori, Thiaw e Kalulu, infatti bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

Al Milan subito: è fatta con lo scambio!

Da metà febbraio i rossoneri sperano di avere un calendario molto fitto fino a fine stagione, il che significherebbe che procederebbe a gonfie vele il percorso in Europa League. Per questo la società vuole intervenire sul mercato per rinforzare la squadra: la seconda competizione europea è un obiettivo e il Milan vorrebbe vincerla per la prima volta nella sua storia.

Il grande obiettivo è uno e risponde al nome di Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino è una delle migliori rivelazioni di questa prima parte di stagione. Sotto l’insegnamento di Juric è cresciuto in maniera esponenziale e ora è il vero e proprio leader della difesa granata. Già in estate in molte avevano messo gli occhi su di lui, Atalanta su tutte, ma il giocatore aveva giurato amore per i propri colori. Ora però il club rossonero è pronto all’assalto. Il prezzo del cartellino è molto alto, intorno a 40 milioni di euro, ma secondo Sky Sport il Milan vorrebbe inserire nella trattativa Lorenzo Colombo, ora in prestito al Monza, per abbassare la richiesta economica dei granata. Molto difficile, comunque, che Cairo decida di privarsi a metà campionato del suo giocatore simbolo. Il Diavolo, comunque, ci proverà e nel caso ottenesse una risposta negativa, tenterà un nuovo assalto a giugno, dove ci sarà sicuramente maggior margine di manovra.