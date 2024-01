Allegri nella bufera, nuovo caos Juve: “È pesante”

Max Allegri è nella bufera, c’è un nuovo caos alla Juventus. Arrivano pesanti accuse per il tecnico livornese: “È pesante”, sentenziano

Massimiliano Allegri sicuramente non è un allenatore che ha troppi fan sfegatati, anche tra i suoi stessi tifosi. Parlando con i sostenitori della Juventus, infatti, spesso troviamo pareri discordanti, diversi e totalmente opposti.

C’è chi vorrebbe continuare con lui a vita, consapevole del suo valore e di quanto ha vinto nel corso degli anni. C’è chi invece è stufo del suo modo di giocare e chiede un cambio in panchina.

Il solito dibattito tra “risultatisti” e i “giochisti”. Max appartiene sicuramente alla prima categoria e nel corso degli anni pur con il “corto muso” è riuscito a portare scudetti, trofei, finali di Champions League e anche quest’anno con una rosa che sembra essere ridotta all’osso è lì in piena lotta scudetto.

Alla seconda categoria, invece, appartengono quelli che vorrebbero vincere giocando bene, magari segnando tante reti e dando spettacolo. Non ci sarà mai una parola fine all’eterno dibattito. Alla faccia di queste critiche la Juventus nel 2024 ha vinto quattro partite su quattro realizzando la bellezza di 15 gol, una media di quasi 4 a partita! Forse ora anche alcuni detrattori inizieranno a ricredersi.

Allegri nella bufera, nuovo caos alla Juve!

La posizione dell’allenatore resta comunque sotto i riflettori, anche della dirigenza, che a giugno potrebbe decidere di cambiare guida tecnica per iniziare un nuovo progetto. Intanto Max è finito nella bufera per una frase che non è piaciuta nel post-gara del match col Sassuolo.

Il tecnico livornese ha parlato di “ladri che scappano e guardie che inseguono” riferendosi alla situazione tra la sua Juve (inseguitrice) e l’Inter (la lepre che scappa). Questa frase non è piaciuta a molti, secondo i quali è una caduta di stile con chiaro riferimento ai favori arbitrali ricevuti dai nerazzurri nelle ultime gare.

La pensa così il giornalista Fabio Ravezzani che scrive così su Twitter: “I ladri scappano e le guardie inseguono è pesante, troppo per passare come una semplice gaffe. Caduta di stile di Allegri. Il calcio italiano e la cultura sportiva non hanno bisogno di allusioni di questo tipo da parte dei protagonisti”.

In molti si dicono d’accordo con il noto giornalista a cui non è piaciuta la chiara allusione ai ladri (l’Inter) e le guardie (la Juve). Una battuta fatta di proposito con chiaro riferimento polemico o fine a se stessa? Il buon Max ovviamente risponderebbe con la seconda opzione, ma la vera realtà solo lui la conosce. Intanto l’ennesima bufera è scoppiata.