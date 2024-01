Calciomercato Napoli: è fatta per il difensore, l’annuncio conferma tutto

Svolta improvvisa per il difensore centrale: il Napoli ha trovato l’accordo con il calciatore. Ecco le ultimissime riguardo il nuovo acquisto degli azzurri.

Il Napoli piazza il poker: dopo Mazzocchi, Traore e Ngonge, De Laurentiis regala a Walter Mazzarri il nuovo difensore centrale. Accordo raggiunto con il club che ha deciso di cedere in Italia il calciatore, che è pronto a cambiare maglia e vivere la sua prima esperienza in Serie A. Dopo i tentativi andati a vuoto per Dragusin ed altri giocatori, alla fine l’area tecnico del Napoli ha deciso di puntare su un altro giovane talento, accostato in passato a club italiani come Inter e Atalanta.

Ci sono delle novità di calciomercato che riguardano il Napoli: gli azzurri sono pronti a chiudere per l’arrivo del difensore che era un obiettivo di mercato anche di altre società italiane. La dirigenza azzurra, in queste ore, ha chiuso per l’arrivo del calciatore classe 2000 che è pronto a legarsi alla società campione d’Italia in carica.

Calciomercato Napoli: accordo con il difensore, l’annuncio

La vittoria in semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina, ha ridato entusiasmo all’ambiente del Napoli.

I tifosi, adesso, sono in attesa di notizie riguardo i prossimi acquisti del Napoli. Dopo l’arrivo di Mazzocchi e Traore, e Ngonge dal Verona, si attendono novità riguardo l’arrivo del quarto giocatore.

Il Napoli non è intenzionato a fermarsi ed è alla ricerca di un difensore centrale da mettere a disposizione di Walter Mazzarri. Arrivano altre conferme dalla Francia sull’arrivo al Napoli di Oumar Solet del Salisburgo.

Calciomercato Napoli: tutto fatto per Solet, le cifre

Secondo quanto riferito da Footmercato, Napoli e Salisburgo avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrale francese classe 2000 Solet. Intesa di massima tra le due società che sono pronte a chiudere per il possente difensore, che al Napoli potrebbe prendere il posto di Ostigard che è in procinto di passare al Genoa. La trattativa è ai titoli di coda, con la società azzurra che adesso è pronta a definire questo quarto acquisto, dopo l’arrivo di Mazzocchi, Traore e Ngonge. Si attende la fumata bianca su questo trasferimento che può far felice Walter Mazzarri che, già questa sera, ha iniziato a sperimentare la difesa a tre. L’arrivo al Napoli di Solet, può portare in quella zona di campo qualità e può facilitare il lavoro del tecnico che a questo punto può continuare a lavorare con il 3-4-2-1.