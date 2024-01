Club sotto inchiesta, ora è UFFICIALE: rischio penalizzazione

Non ci sono più dubbi, è arrivata l’ufficializzazione: club, sotto inchiesta, rischia la penalizzazione. Ecco tutti i dettagli

Ormai lo abbiamo capito, ci sono due campionati: quello le cui posizioni vengono stabilite dalle prestazioni sul rettangolo verde e quello che viene riscritto dagli organi di giustizia sportiva infliggendo penalizzazioni ai club.

La scorsa stagione è stata segnata in negativo dai procedimenti giudiziari della Juventus nell’ambito dei quali la ‘Vecchia Signora’ è stata sanzionata con una pesante penalizzazione che le è costata, in primo luogo, la partecipazione all’attuale edizione della Champions League e poi l’esclusione dalle Coppe europee per effetto dell’estensione in ambito Uefa della condanna irrogatale dalla giustizia italiana.

Corsi e ricorsi storici: a un anno dai guai con la giustizia del più blasonato club del calcio italiano, un altro club rischia una penalizzazione visto che è ufficialmente sotto inchiesta.

È ufficiale: Everton sotto inchiesta per violazione del Fair Play finanziario

La Premier League è la locomotiva del calcio mondiale. A dispetto dell’irruzione dei club sauditi che con le loro offerte monstre hanno ‘drogato’ il calciomercato, il massimo campionato inglese è ancora il sogno di ogni calciatore.

Del resto, organizzazione, stadi all’avanguardia, competitività e spettacolo in campo anche grazie a un’equa ridistribuzione degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi ne fanno una sorta sì di Eden calcistico ma proprio per questo dalle regole ferree.

Infatti, continuano le indagini sulle presunte violazioni delle regole sulla redditività e sostenibilità di alcuni club. Sotto la lente d’ingrandimento è finito ancora una volta l’Everton, già penalizzato di 10 punti nella stagione in corso, che è stato deferito a una Commissione indipendente per una presunta violazione del Fair Play Finanziario, perdite a bilancio superiori a quanto consentito nell’ultimo triennio, e, pertanto, rischia un’altra sanzione.

Oltre ai Toffees, è finito sotto inchiesta, con conseguente deferimento alla predetta commissione, anche il Nottingham Forest a cui vengono contestate violazioni finanziarie commesse quando militava in Championship, prima quindi della promozione in Premier League.