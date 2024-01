Giocatore e 40 milioni, affare incredibile per Chiesa

Incredibile affare con protagonista Federico Chiesa: il giocatore della Juventus può lasciare Torino per 40 milioni e una contropartita

Il futuro di Federico Chiesa con la Juventus continua ad essere enigmatico e in bilico. Il giocatore è in scadenza nel 2025 e qualche settimana fa c’erano stati i primi colloqui tra la società e l’entourage del calciatore per il rinnovo. Fumata grigia per non dire nera, c’è distanza tra le parti. A cominciare dal nuovo stipendio che l’ex Viola vorrebbe più ricco mentre Giuntoli punta ad abbassare il monte ingaggi e quindi non dare nessun aumento significativo nemmeno ai top.

Questa situazione di stallo può portare il fantasista presto sul mercato perché se non arriva il prolungamento entro la prossima estate il giocatore andrebbe venduto per non rischiare di perderlo a zero. Un’eventualità che la Juve ha già messo in conto ma vorrebbe evitare. Per questo motivo si lavora al nuovo contratto ma come detto sarà difficile trovare una quadra, almeno in tempi brevi. Le parti continuano ad aggiornarsi, per ora nessuna fumata bianca è nell’aria. E sull’attaccante iniziano a circolare voci di interessamenti da parte di top club europei.

Juve-Chiesa è addio? Affare incredibile per la Juve, Giuntoli al lavoro

Il giocatore della Nazionale è finito nel mirino del Bayern Monaco che a giugno può fare sul serio per tesserarlo. C’è disponibilità da parte di Cristiano Giuntoli a discutere la sua cessione per i motivi spiegati sopra, anche perché il club bavarese potrebbe mettere sul piatto un’offerta molto ricca e irrinunciabile per la Juve, considerando il contratto in scadenza.

Il Bayern Monaco, infatti, è pronto ad offrire 40 milioni di euro più una contropartita tecnica, ovvero un giocatore da inserire nell’affare. Giuntoli valuterà questo profilo ma la sua volontà è monetizzare quanto più possibile dalla cessione dell’ex Fiorentina e vorrebbe almeno una sessantina di milioni. Una cifra forse troppo alta per un calciatore che da lì a tra un anno andrà in scadenza, ma di sicuro alla portata di un club come il Bayern.

Un’altra possibilità è quella di un rinnovo da qui a giugno messo in atto solo per far andare via il fantasista della Nazionale al miglior prezzo possibile, in modo da “giustificare” i 60 milioni richiesti da Giuntoli. Un po’ come quello che probabilmente accadrà con Osimhen al Napoli, dopo il rinnovo di qualche settimana fa. Nelle prossime settimane se ne potrà sapere di più, specialmente dopo i prossimi incontri che sono in programma tra l’agente del calciatore e i dirigenti bianconeri.