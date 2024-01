Milan: ansia Pioli, si ferma un altro titolare

Il Milan potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori per la delicata, e storicamente sempre complessa, trasferta del Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei titolarissimi della formazione di Stefano Pioli si sarebbe fermato a causa di un problema che lo renderebbe abbastanza indisposto. Considerato il fatto che la partita contro i bianconeri di Cioffi è in programma fra soli due giorni, la giornata di oggi e quella soprattutto di domani saranno fondamentali per capire se Stefano Pioli avrà o meno a disposizione il giocatore.

Milan in ansia, si ferma un titolare: può saltare l’udinese

Dopo la vittoria contro la Roma Stefano Pioli ha intenzione di dare continuità al Milan almeno in campionato, peccato che un imprevisto potrebbe mettere il bastone fra le ruote ai piani dell’allenatore meneghino. Nelle ultime ore, infatti, non sarebbero trapelate ottime notizie da Milanello, visto che uno dei titolarissimi della formazione rossonera non si sarebbe presentato agli allenamenti negli ultimi due giorni.

Nulla di eclatante, o meglio, non è successo niente direttamente con compagni e squadra, i rapporti come al solito sono perfetti, a differenza della condizione fisica del giocatore del Milan, mancato proprio a causa di un problemino fisico che non gli avrebbe addirittura neanche permesso di uscire di casa nel corso di queste 48 ore.

Da capire ora se sarà potrà recuperare per la partita contro l’Udinese, ma il fatto che manchi poco non fa ben sperare. Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, saranno da valutare le condizioni di Oliver Giroud in vista della trasfera di sabato, visto che l’attaccante francese non si sarebbe praticamente mai allenato con la squadra in questi giorni post Roma.

Milan, Giroud non si è allenato: il motivo

E’ praticamente da inizio settimana che Olivier Giroud non si allena in gruppo. Cosa è successo all’attaccante del Milan? Per fortuna nessun problema fisico grave, semplicemente il francese è stato vittima negli ultimi giorni di un pesante attacco influenzale.

Per sicurezza Giroud si sarebbe anche sottoposto ad un tampone per il Covid, al quale fortunatamente è risultato essere negativo. Ora da capire se e quando passerà l’influenza al numero 9 della formazione di Stefano Pioli, che rischia seriamente di non partire con la squadra per la trasfera di Udine se non riuscisse a tornare ad allenarsi già da oggi. Staremo a vedere.

Milan: Giroud fuori, Jovic scalpita

Con Giroud probabilmente fuori dai giochi, Luka Jovic ha un’altra ghiotta opportunità da poter sfruttare per conquistarsi la riconferma al Milan. Il serbo nel mese di dicembre ha messo in mostra tutte le qualità segnando 3 reti, con tanto di un assist, motivo per il quale Pioli si affiderà molto probabilmente a lui per la sfida di Udine, anche perché non ci sarebbe altra soluzione.