Milan: buone notizie per Pioli, due rientri

Il Milan è pronto ad accogliere nuovamente in rosa giocatori importantissimi che si sono infortunati in questi mesi. Perché la società rossonera ha perso alcune figure di livello.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano la scelta che farà l’allenatore anche in vista delle prossime partite che diventano sempre più importanti per i rossoneri. Perché il club sta cercando di trovare una soluzione ai vari problemi che si sono venuti a creare in infermeria. Adesso ci sono dei giocatori che possono rientrare e dare un contributo decisivo alla squadra che vuole provare a raggiungere il prima possibile dei risultati e obiettivi importanti.

E’ un momento positivo per il Milan che viene da una serie di vittorie consecutive e adesso potrebbe di nuovo avere l’occasione giusta per sistemare la classifica che in questa prima parte di stagione in Serie A ha messo una certa distanza con la prima in classifica, anche a seguito dei vari infortuni che hanno complicato il cammino del Milan. Ora però per l’allenatore ci sono delle buone notizie che riguardano proprio il recupero di alcuni di questi giocatori.

Infortuni Milan: recuperati due giocatori per Pioli

Arrivano buone notizie sugli infortuni per il Milan di Stefano Pioli dall’ultimo allenamento a Milanello. La squadra si sta preparando per la prossima partita in trasferta contro l’Udinese e a seguire l’allenamento c’era a bordo campo anche il nuovo dirigente ed ex giocatore rossonero Zlatan Ibrahimovic. Arriva dall’allenamento una buona notizia per due giocatori che sono tornati in gruppo.

Il Milan recupera dagli infortuni Olivier Giroud e Alessandro Florenzi. Pioli può contare per la prossima partita su i due giocatori che hanno svolto l’allenamento odierno dopo alcuni problemi tra febbre e affaticamenti. Adesso c’è la sensazione che possano essere al meglio per la prossima gara. Rientrerà tra i convocati anche il portiere Marco Sportiello.

Oltre ai giocatori che sono pronti a rientrare in casa Milan si tiene sotto controllo anche la situazione infortuni come quella dio Tomori, Kalulu e Thiaw che hanno subito dei problemi più seri e dovranno stare fermi ancora un po’ di tempo. E’ tra marzo e aprile che il Milan sepera di poter aver di nuovo a disposizione questi giocatori. Il primo che potrebbe recuperare in difesa può essere Tomori. I giocatori stanno proseguendo il loro lavoro personalizzato per il rientro.