Mossa a sorpresa Milan: subito un attaccante dalla Premier

Appurate le difficoltà nell’ingaggiare un nuovo attaccante, il Milan torna su una sua vecchia conoscenza: arriva a gennaio

A novembre, molto prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di scambi, tanto negli uffici di Via Aldo Rossi quanto sui campi di Milanello, le priorità di mercato erano state già tracciate.



Innanzitutto si sarebbe dovuto cercare un difensore, necessità assoluta considerando gli stop di Kalulu e Pellegrino, infortunatisi a fine ottobre in quel di Napoli. E poi un attaccante, col rendimento di Luka Jovic che, prima del gol al Frosinone nella gara del 2 dicembre scorso – a cui ha fatto seguire altre buone prestazioni – era stato assolutamente deficitario.

Le settimane di avvicinamento alla tanta attesa riapertura degli scambi aveva poi confermato l’obbligatorietà nel far arrivare non più uno, ma ben due, difensori centrali. I lunghi infortuni dei titolarissimi Thiaw e Tomori hanno imposto un duplice intervento, con Matteo gabbia richiamato in fretta e furia dal prestito al Villarreal e altri profili che continuano ad essere seguiti.

Nel frattempo anche il centrocampo si è svuotato di due interpreti visti l’infortunio di Tommaso Pobega e il viaggio in Coppa d’Africa di Ismael Bennacer.

In tutto ciò, nonostante l’innegabile crescita dell’ex centravanti di Fiorentina e Real Madrid, la casella dell’attaccante è sempre rimasta oggetto di interesse. Sfumate le piste Guirassy e Akor Adams nonché il sogno impossibile chiamato Joshua Zirkzee, l’Ad Furlani e il Ds D’Ottavio hanno continuato a sondare le piste estere per regalare a Pioli un’alternativa sul fronte offensivo.

I loro desideri potrebbero essere soddisfatti da un giocatore il cui arrivo ricalcherebbe in tutto e per tutto l’affare Gabbia. Un cavallo di ritorno che nel primo e unico anno in maglia rossonera non aveva però affatto brillato.

Milan, idea Origi: il Nottingham è in difficoltà

Due gol in 36 presenze totali in tutte le competizioni disputate lo scorso anno è il magro bottino di Divock Origi nella sua discussa esperienza in Italia. Arrivato a parametro zero dal Liverpool con grandi aspettative, il belga non ha mai inciso, chiudendo la stagione con una serie di panchine consecutive.

Sul finire della scorsa sessione estiva di scambi – dopo esser stato vicino al Siviglia in uno scambio che avrebbe portato En-Nesyri in rossonero – il giocatore si è accasato in prestito al Nottingham Forest.

Nove presenze distribuite in 177 minuti in Premier, con zero gol e zero assist all’attivo, è il deludente bilancio di Origi col Forest. Lo storico club inglese, che galleggia appena sopra la zona retrocessione, potrebbe esser costretto a cedere diversi suoi giocatori perché oggetto di indagine ufficiale da parte di una commissione indipendente della Premier League.

I reati contestati, che potrebbero portare ad una penalizzazione fino a 10 punti in classifica, riguardano violazioni del Fair Play Finanziario. Ovviamente, per rimettere in sesto il bilancio, una delle prime cose da fare è liberarsi di alcuni esuberi tecnici. Origi rientrerebbe in questa categoria, col Milan che interromperebbe in anticipo il prestito sulla falsariga di quanto fatto col prodotto del vivaio fatto tornare al centro della difesa.

