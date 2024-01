Napoli: si sblocca l’affare, arriva dal Betis

Il calciomercato di gennaio sta aiutando tanto alcuni club di Serie A che stanno investendo in maniera decisa su alcuni giocatori e ora ci sono novità importanti che riguardano l’arrivo di un altro colpo.

Perché la società sta lavorando per provare ad ottenere il massimo dei risultati in questa seconda parte di stagione e ha capito che c’è un problema numerico e di giocatori di livello che possano dare qualcosa in più in questi ultimi mesi per provare ad arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo momento si giocano tanto in campionato Napoli e Fiorentina che però si sfidano anche nella semifinale di Supercoppa Italiana, ma anche sul mercato.

I Campioni d’Italia hanno appena chiuso l’acquisto di Ngonge dell’Hellas Verona che era fortemente seguito anche dai viola che hanno voglia di prendere un nuovo giocatore in attacco. Intanto, ci sono delle novità che riguardano ancora un altro giocatore che potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo la partita di Supercoppa, si tratta di un calciatore che potrebbe presto giocare con la squadra che affronterà proprio nelle prossime ore. Asse di mercato tra Napoli e Fiorentina in vista degli ultimi giorni di sessione invernale.

Calciomercato: Napoli-Fiorentina, asse decisivo

E’ dovuto intervenire direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis per sbloccare il mercato del Napoli con dei nuovi acquisti. Già sono tre e presto ne arriveranno anche altri. Perché mancano ancora 1 centrocampista e 1 difensore, poi occhio anche a dei colpi a sorpresa. Intanto, la società è concentrata ora sul campo e su quella che sarà una sfida decisiva per la Supercoppa Italiana, dove di fronte ci sarà la Fiorentina che ha ottenuto un cammino importante fino a questo punto sotto la gestione di Vincenzo Italiano.

Grandi rapporti in campo e fuori tra Napoli e Fiorentina anche sul mercato e in sedi politiche. Perché le idee dei due presidenti De Laurentiis e Commisso vanno di pari passo e per questo motivo c’è un grande rapporto di stima e amicizia tra i due che può favorire anche in altre sedi, come quella di mercato dove il Napoli sta provando a comprare dalla Fiorentina Barak.

In occasione della partita di Supercoppa che Napoli e Fiorentina parleranno di Barak per sbloccare l’acquisto e dopo la competizione che il giocatore potrebbe approdare in azzurro per vestire nella seconda parte di stagione la maglia di Campioni d’Italia. Si attendono novità nelle prossime ore. Con questo colpo la Fiorentina potrebbe sbloccare l’affare dal Betis Siviglia per Rodri Sanchez.