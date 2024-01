Paradosso Dybala: arriva al posto di un infortunato

Le voci di calciomercato su Dybala continuano a rincorrersi, nonostante le sue condizioni fisiche imperfette: lo cercano al posto di un infortunato

Ancora una volta, gli infortuni e i problemi fisici stanno limitando molto Paulo Dybala, che nelle ultime stagioni è andato spesso incontro a stop di vario genere. Dal 2020 in avanti, oltre venti periodi di sosta forzata per varie problematiche, a ribadire quanto l’argentino, purtroppo, sia un talento fragile.

Anche il 2024 è stato inaugurato subito con una sosta ai box, per un problema muscolare accusato durante il derby. In questa stagione, la ‘Joya’ si era già fermata altre tre volte e inevitabilmente la Roma di Mourinho ne ha risentito eccome. E’ lui il giocatore in grado di accendere la luce tra i giallorossi e quando c’è, riesce a fare spesso e volentieri la differenza. In 18 presenze fin qui in questa annata, 6 gol e 6 assist, un rendimento di tutto rispetto parametrato al minutaggio in campo.

Il fatto che entri ed esca dal campo a singhiozzo, però, apre altrettanto certamente degli interrogativi sul suo futuro nella Capitale. Anche in considerazione del fatto che pur con una condizione fisica spesso non brillante, è sempre attenzionato da diversi club importanti. La clausola rescissoria da 13 milioni di euro, valida per l’estero, per questo mese di gennaio è scaduta e tornerà attiva solamente in estate, ma ciò non significa che la Roma sia fuori pericolo.

Dybala a gennaio, il club fa sul serio: assalto in arrivo

L’addio a Josè Mourinho, salutato e ringraziato pubblicamente anche da Paulo, potrebbe essere l’apripista per una partenza anche dell’argentino, che a Mou era legatissimo e principalmente per lui è venuto a Roma. Gli estimatori di Dybala non mancano e c’è un club che anche a clausola scaduta potrebbe lanciarsi all’assalto, non curandosi di dover eventualmente investire cifre maggiori per arrivare all’argentino.

Secondo ’90min.com’, in Inghilterra, continua a pensarci il Chelsea. Le ultime sessioni di mercato, a suon di centinaia di milioni, non hanno sortito effetti per i ‘Blues’, anche Pochettino in questa stagione sta trovando notevoli difficoltà. Nelle ultime settimane, finalmente una serie di risultati positivi per iniziare a risalire parzialmente la china, ma la zona Champions è ancora molto lontana.

E in attacco, con il nuovo infortunio di Nkunku e l’assenza di Jackson per la Coppa d’Africa, è di nuovo emergenza. Ecco perché la società potrebbe decidere per uno sforzo importante, mettendo sul piatto tanti milioni per provare a convincere la Roma e anche il giocatore.