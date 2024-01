Patino e 30 milioni: Juve-Arsenal, affare clamoroso

Scambio a sorpresa, Patino è solo l’inizio: Juventus ed Arsenal pronte a trattare, c’è già la prima offerta dei londinesi

Il calciomercato rimane il tema caldo in casa Juventus, con diverse porte spalancate da Cristiano Giuntoli: affari che da Torino sperano di poter mettere nero su bianco il prima possibile. Tra le tante opportunità, uno dalla Premier League può davvero convincere i bianconeri: l’asse con Arsenal è dietro l’angolo.

Non per gennaio ma giugno quando, a bocce ferme, lo stesso Giuntoli dovrà tirare una linea per comprendere quali effettivamente saranno i reparti su cui operare con decisione. Oggi come ieri in casa bianconera andrà monitorata la situazione riguardante i conti in rosso che hanno già limitato le scelte del direttore sportivo nella scorsa sessione di mercato.

Nell’attuale campagna acquisti la parola d’ordine rimane la stessa: centrocampo. La mediana è la zona del campo dove Allegri, in deficit numerico, sta rischiando di rimanere senza uomini a sufficienza. Sta brillando il giovane Miretti che spesso e volentieri subentra efficacemente a gara in corso: ma non può bastare, soprattutto in caso di diversi infortuni nei prossimi sei mesi.

Ecco quindi che sono diverse le carte in tavola: da Orel Mangala passando per Samardzic che dopo Inter e più recentemente Napoli, è vicino a vestire la cacca bianconera. Ma intanto, un pò a sorpresa per la prossima estate, spunta una ghiotta proposta di scambio dall’Arsenal.

Juve e Arsenal danno spettacolo: Arteta offre Patino

L’asse coi ‘Gunners’ potrebbe infiammarsi ed il nome di Charlie Patino sarebbe la portata principale: un calciatore che la dirigenza della Juventus avrebbe messo nel mirino da ormai diverso tempo.

Charlie Patino è senza dubbio uno dei giovani prodigi che sta incantando l’Europa, con un talento assolutamente fuori dal comune. L’Arsenal lo sa bene e dopo la fine del prestito allo Swansea, potrebbe decidere di cederlo per aprirsi nuove strade di mercato: ed in casa Juve c’è un profilo che fa letteralmente impazzire Arteta.

I ‘Gunners’ starebbero infatti di offrire Patino e 30 milioni per arrivare a Dusan Vlahovic.Il manager dell’Arsenal stravede per il gioiello di Belgrado che a Torino non sempre ha brillato agli ordini di Allegri. Una proposta che un po’ a sorpresa potrebbe davvero convincere Giuntoli, che per il 23enne serbo ha chiesto sempre e solo cash.

Adesso la situazione potrebbe cambiare, Patino viene considerato come il potenziale faro del futuro centrocampo bianconero: i suoi numeri, seppur in Championship, parlano chiaro. 21 presenze, 3 gol e 4 assist vincenti: un diamante grezzo che a Torino troverebbe sicuramente spazio agli ordini di Allegri (se dovesse rimanere): un allenatore che coi giovani ci ha saputo sempre fare.

La trattativa sull’asse Londra-Torino potrebbe quindi infiammarsi tra qualche mese ma, intanto, Arsenal e Juventus sono chiamate a fare le dovute valutazioni: Patino e Vlahovic al centro dell’attenzione.