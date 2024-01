Beffa Milan: stanno comprando Buongiorno

Il punto di riferimento del Torino Alessandro Buongiorno è pronto ad un trasferimento che può cambiare la sua carriera. Perché il calciomercato di gennaio può portarlo via dalla Serie A.

Tante squadre italiane si sono interessate a lui in questi mesi, ma sembra che alla fine andrà via per firmare con un’altra società straniera. Perché il futuro del centrale italiano può essere altrove se dovessero arrivare conferme in merito a questo trasferimento che porterà lontano dal nostro campionato un giocatore che per diversi mesi è stato vicino e accostato a squadre di Serie A anche molto importanti come Atalanta, Milan, Roma e Napoli.

Ci sono dei possibili risvolti di mercato che riguardano l’affare che può portare via dall’Italia il calciatore del Torino pronto ad approdare in un top club di livello europeo. Perché adesso la società sembra intenzionata a voler investire in maniera concreta sul giocatore che può lasciare la Serie A a metà stagione. Decisiva sarà la volontà dello stesso giocatore che può accettare l’importante offerta che sarebbe arrivata per convincerlo ad andare via a metà anno.

Calciomercato: Buongiorno lascia la Serie A

E’ considerato uno dei migliori centrali del nostro campionato, ma adesso potrebbe arrivare l’addio del calciatore pronto ad una nuova esperienza. Perché il Torino potrebbe convincersi a cedere Buongiorno in questo mercato di gennaio nonostante il presidente Urbano Cairo stesso ha più volte ritenuto il giocatore incedibile, almeno fino alla prossima estate. Ora però le cose possono cambiare perché c’è una società che vuole provare a ricoprire d’oro sia il calciatore che il club granata.

In estate era praticamente fatta con l’Atalanta, poi il giocatore ha preferito restare a Torino, ma adesso per Alessandro Buongiorno può arrivare la cessione con un trasferimento al Bayern Monaco. Il club tedesco fa sul serio per il giocatore italiano che è considerato uno dei grandi prospetti del calcio italiano e non solo. Il club Bavarese ha perso per infortunio l’ex Juventus Matthijs de Ligt che dovrà stare fuori per molto tempo e per questo motivo si cerca subito un sostituto, la trattativa per Buongiorno va avanti da dicembre.

Il Bayern Monaco ha provato a prendere Dragusin e ora ci proverà per Buongiorno del Torino. Il club tedesco è pronto ad offrire 40 milioni di euro per convincere i granata a lasciarlo andare e al giocatore sarebbe pronta una maxi offerta da circa 4-5 milioni di euro a stagione di stipendio. Osservano da lontano Milan e Napoli che si sono fortemente interessate a lui in questo mese di gennaio, ma il Bayern si è mosso già a dicembre.