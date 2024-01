Bernardeschi e Insigne: insieme in Italia, ecco dove

Si parla tanto di investimenti di calciomercato che possono arrivare in Serie A con un top club pronto a chiudere il trasferimento di Lorenzo Insigne che ritornerebbe in Italia.

Arriva la svolta di mercato che riguarda un club italiano che è da tempo alla ricerca di un nuovo esterno e ora può chiudere realmente per l’ex attaccante del Napoli che piace tanto in Serie A e vuole fare ritorno dopo una piccola esperienza in MLS con il Toronto in Canada, dove c’è con lui anche Federico Bernardeschi pronto a tornare con Insigne. I tanti milioni sembrano non bastare più per l’attaccante napoletano che è stufo e vuole tornare nel suo paese d’origine. Tante le società interessate a portarlo in Europa, ma in Italia ora si può concretizzare il colpo.

Perché il futuro di Lorenzo Insigne può essere di nuovo in Serie A realmente dopo una breve parentesi di qualche anno in un altro continente. Lui e la sua famiglia hanno nostalgia dell’Italia e vogliono avvicinarsi il più possibile a quella che per loro è sempre casa, Napoli. Un ritorno in azzurro sembra però impossibile e per questo motivo si aspettano nuove occasioni con altre squadre. Ora ci sono degli aggiornamenti importanti che svelano cosa può accadere per l’attaccante di origini napoletane.

Calciomercato Serie A: Insigne torna in Italia

Se c’è Bernardeschi più vicino alla Juventus ora anche Lorenzo Insigne può ritornare in Italia e c’è in Serie A una squadra decisa a puntare su di lui. Nei mesi scorsi si è parlato di una grande occasione per l’Inter qualora dovesse essere venduto Alexis Sanchez, ma è un’altra la squadra che può prendere il giocatore che è sempre stato stimato da tutti in Italia. Perché ora arrivano delle nuove notizie proprio per il futuro del giocatore.

Non è la Lazio, che pure ha avuto dei contatti con Insigne ma la Fiorentina che può pensare all’attaccante napoletano. Perché il giocatore piace tanto alla società che può pensare di puntare su di lui. I viola sono alla ricerca di un esterno ed è sfumato Ngonge in queste ultime ore. Si fa fatica a chiudere per altri giocatori e allora un’occasione può arrivare proprio dall’America.

Perché Insigne può firmare con la Fiorentina in prestito con il Toronto che può dare il via libera al giocatore scontento e che vuole provare a firmare con un altro club. Il problema è il suo ingaggio elevatissimo che dovrà ridursi per fare ritorno in Italia.