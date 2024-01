Bonus alla firma e ingaggio più alto: la Juve piazza il colpo a zero

Ingaggio più alto e bonus alla firma: così la Juventus piazza il colpo a costo zero. Ecco, di seguito, tutti i dettagli

La Juventus fa la voce grossa non solo in campo ma anche in sede di calciomercato. In campionato la squadra bianconera sta dando del filo da torcere alla capolista Inter tenendo aperto il discorso scudetto che altrimenti, come nella scorsa stagione, il tricolore sarebbe già sulla strada per Milano, sponda nerazzurra.

Ma proprio la ritrovata competitività ha imbaldanzito il dirigenti bianconeri che, infatti, sono pronti a piazzare un colpo da maestri: un top player a titolo gratuito. Tuttavia Giuntoli per far saltare il banco e assicurarsi il calciatore ha comunque dovuto mettere mano al portafogli visto che gli corrisponderà un ingaggio più un alto e un bonus alla firma.

Il calciatore, secondo voci sempre più insistenti, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la Juventus per un contratto di quattro anni a 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. Non solo. Cristiano Giuntoli avrebbe strappato il sì alla sorella-agente dell’esterno brasiliano, Juliana, anche grazie a un ricco bonus alla firma.

Bonus alla firma e ingaggio più alto: Felipe Anderson alla Juve a parametro zero

Con quattro vittorie consecutive, cinque considerando il Derby di Coppa Italia, la Lazio è tra le squadre più in forma del momento tanto che i biancocelesti sono a un punto dalla zona Champions League.

Maurizio Sarri, il tecnico dell’Aquila, sta dimostrando di essere non solo ‘Mister 33′, ribattezzato così ai tempi della Serie C perché ’33’ sono i suoi schemi da palla inattiva, ma di avere soluzioni diverse anche per il ruolo d di centravanti: out per infortunio Castellanos e con Immobile al rientro, il tecnico toscano nel match casalingo contro il Lecce ha riproposto Felipe Anderson in versione falso nueve.

Falso nueve ma vero goleador: infatti, il brasiliano ha firmato il gol che ha regalato ai capitolini tre punti preziosi in ottica rincorsa a un posto nella prossima edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ e che potrebbe renderlo ancora più ricco, visti i 4 milioni offerti dalla Juve. Mastica amaro, dunque, Claudio Lotito, che aveva messo sul piatto 3,5 milioni fino al 2028 per convincere l’ex Porto a proseguire il matrimonio con la Lazio.

Avendogli dato la possibilità di rilanciarsi – portandolo di nuovo in Serie A – dopo la poco entusiasmante esperienza con il Porto (10 presenze, condite da un solo gol, per 390 minuti giocati), il Presidente biancoceleste si attendeva maggiore riconoscenza e, di conseguenza, confida in un ripensamento del brasiliano. Eppure Lotito dovrebbe sapere che la gratitudine nel calcio, come in ogni ambito, è una merce molto rara.