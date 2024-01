Benzema in Serie A: l’annuncio sulla destinazione

Benzema è il sogno in Serie A, è arrivato l’annuncio sulla sua destinazione dopo la notizia legata all’addio dall’Arabia Saudita.

A riportare la notizia sono i colleghi di Tuttosport, che hanno svelato le ultime di calciomercato che riguardano l’ex Pallone d’Oro, pronto già alla separazione dopo la deludente esperienza vissuta all’Al-Ittihad. Il calciatore francese è stato in contatto con un club italiano e i tifosi, in Serie A, sognano quella che è la destinazione del francese che potrebbe dimostrare in Serie A e in un club di Champions League, di valere ancora come centravanti titolare per una big.

Il passato al Real Madrid e un futuro ancora tutto da scrivere perché, in Arabia Saudita, non si consumerebbe quello che è il ritiro dal mondo del calcio di Karim Benzema. Il centravanti francese, infatti, farebbe così un’ultima importante esperienza nel calcio europeo, non legato a quello saudita.

Benzema via dall’Arabia Saudita: sogno in Serie A, la destinazione

Il quotidiano piemontese ha riportato le ultime notizie di calciomercato legate al futuro di Karim Benzema.

Karim “The Dream”, perché è il sogno in Serie A, secondo quelli che sono i contatti che si sarebbero registrati con un club italiano, che hanno presto fatto il giro del mondo nelle notizie, hanno riguardato l’Inter come ipotetica destinazione di Benzema.

Ma non è in Serie A che si consumerà la sua ultima esperienza da calciatore perché, nonostante il rapporto non felicissimo con la sua Francia per alcune questioni politiche, Karim Benzema farebbe ritorno lì dove tutto è cominciato, in Ligue 1. In questo momento di profonda crisi in Francia nel suo club di “nascita calcistica”, potrebbe rivedersi in Francia, appunto, Karim Benzema.

Calciomercato: Benzema via dall’Al-Ittihad, giocherà in Francia

Giocherà di nuovo in Francia, precisamente al club che lasciò nel 2009 quando sbarcò ai Blancos. L’ex Real Madrid, Karim Benzema, chiuderà così la carriera al Lione, club nel quale ha scritto la storia da giovane. Con la società francese, che si trova in questo momento coinvolta in critiche feroci da parte della tifoseria, andrebbe a ricongiungersi tornando praticamente a casa. Aggiungerebbe altre presenze e magari i gol che il Parc OL attende, agli attuali 66 gol e 27 assist in 148 apparizioni in maglia OL.

Ultime su Benzema: ritorno a Lione per far pace con la Francia

Vuole mettersi alle spalle le polemiche politiche, Karim Benzema, ricongiungendosi con il Lione e con la Francia. Sarebbe accusato, lo stesso calciatore, di essere vicino all’organizzazione dell’Islam legata ai “Fratelli Musulmani”. Accuse da parte del ministro degli interni in Francia, Gerard Darmanin, con alcuni politici in Francia che avrebbero addirittura chiesto l’espulsione dal proprio Paese, per Benzema. Ma per Karim Benzema le cose sono diverse e il ritorno al Lione permetterebbe a lui non solo di far pace con la Francia, ma di aiutare anche un club che ama come il Lione che, in questo momento, sta lottando per non retrocedere.