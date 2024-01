Calciomercato: nuovo difensore Milan, arriva dalla Premier

Svolta Milan, c’è l’accordo per il nuovo difensore: ecco le ultimissime di calciomercato relative all’arrivo in rossonero del calciatore.

Il Milan, ancora una volta, fa shopping in Premier League. La società ha deciso di chiudere per il difensore che milita nel campionato inglese. Trattativa in via di definizione tra i due club, con la società rossonera che ha deciso di intervenire in questo modo per accontentare Stefano Pioli che, anche oggi, ha ammesso in conferenza di aver bisogno di un nuovo rinforzo in difesa. Quindi, dopo Gabbia e Terracciano, nei prossimi giorni è attesa la chiusura dell’affare per il difensore centrale.

Emergono delle importanti novità di calciomercato che riguardano il Milan. I rossoneri sono tra i protagonisti di questa sessione invernale. Nel mirino, questa volta, c’è un forte difensore centrale che in Italia può fare la differenza. La società è a lavoro per accontentare Pioli che ha chiesto a gran voce di rinforzare quella zona di campo con l’arrivo di un profilo esperto e di qualità. L’identikit riporta al calciatore che milita in Premier League, che è pronto a lasciare il campionato inglese.

Calciomercato Milan: la prima scelta per la difesa, ecco chi è

C’è un difensore in cima alla lista dei desideri del Milan. Moncada proverà ad accontentare Pioli e prendere il calciatore che nella retroguardia rossonera può fare la differenza. Dopo Terracciano e Gabbia, è previsto un nuovo innesto in difesa.

C’è un preferito per la difesa del Milan ed è Clement Lenglet. Il francese, classe 1995, di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa con cui ha giocato 4 partite. Può essere l’ultimo rinforzo di questo calciomercato di gennaio 2024. La società è a lavoro per sbloccare l’affare e accontentare Pioli anche se le alternative non mancano.

Oltre a Lenglet, il Milan segue con grande attenzione anche Jakub Kiwior dell’Arsenal e Trevoh Chalobah di proprietà del Chelsea. Inoltre, c’è da segnalate anche un tentativo del Milan per Soyuncu dell’Atletico Madrid, ma alla fine il turco tornerà in patria al Fenerbahce, in prestito per sei mesi.

Lenglet al Milan: è il francese il primo nome di Moncada

Secondo le ultime notizie di mercato Milan, riportate dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il primo nome nella lista del Milan è Clement Lenglet. Il centrale francese, di proprietà del Barcellona, in prestito all’Aston Villa, è pronto a lasciare Londra per vivere una prima avventura in Italia. Bisognerà trovare la quadra tra i club che dovranno individuare il modo per chiudere questa operazione di calciomercato.