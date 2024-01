Dalla Juve alla Roma, è fatta: affare pazzesco

Tutto deciso, all’interno di questa fase di mercato, per Juve e Roma. Affare fatto tra le due società del massimo campionato italiano

Juve e Roma sono due delle principali squadre del massimo campionato italiano anche se, in questa stagione, stanno vivendo una stagione completamente diversa. I bianconeri stanno lottando per lo scudetto mentre i giallorossi devono affrontare il peggior momento da quando Mourinho siede sulla panchina dei capitolini.

In questa sessione invernale di mercato entrambe le società vogliono rinforzare le proprie rose con la Roma che ha proprio pescato dalla Juve. L’allenatore dei capitolini, in piena emergenza difensiva tra infortunati e la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa, aveva assolutamente bisogno di un difensore.

La società giallorossa ha risolto il problema con l’arrivo, in prestito secco, di Huijsen: il giovane difensore ha già avuto modo di mostrare le sue qualità nel sistema di gioco giallorosso e questi mesi potranno essere solamente di aiuto per il proseguo della carriera del classe 2005. Nell’operazione sarebbe dovuto entrare Luigi Cherubini, giovane centrocampista della Roma primavera in scadenza di contratto. L’affare però non è andato a buon fine.

Juve-Roma, Cherubini non si trasferisce in bianconero: i dettagli

Vent’anni compiuti il quindici gennaio e una carriera davanti con l’obiettivo di mostrare le proprie qualità: il futuro di Cherubini non sarà, però, in bianconero. Il centrocampista giallorosso, come ha riportato il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi ha subito un colpo al ginocchio e questo ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme all’interno della società giallorossa.

Gli accertamenti di rito a cui è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato la presenza di una ciste da rimuovere quanto prima: Cherubini è costretto a fermarsi ed operarsi. La situazione impone un blocco della trattativa tra le due società con il giovane centrocampista che, in questa finestra di mercato, non si trasferirà in bianconero.

Bisogna sottolineare una cosa molto importante: il contratto del classe 2004 scade il prossimo trenta giugno e il centrocampista non sembrava avere nessuna intenzione di rinnovare con la Roma. La società giallorossa però ha deciso di dare tutto il supporto al centrocampista che, ricordiamo, è cresciuto nel settore giovanile del club capitolino. La società gli rinnoverà il contratto in attesa del suo rientro in campo. Una volta che Cherubini avrà recuperato dall’infortunio, la Juve deciderà se affondare il colpo per un giocatore di cui si parla veramente bene.