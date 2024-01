Due di picche alla Roma: è saltato tutto

Il tecnico ha fermato tutto e la Roma di José Mourinho è costretta a rinunciare al suo obiettivo di calciomercato: ecco cosa sta succedendo.

Situazione esplosiva in casa Roma. La dirigenza giallorossa alla fine ha deciso di liberare Josè Mourinho, arrivato ormai al capolinea dopo alcuni risultati tutt’altro che entusiasmanti, ultimi in ordine cronologico il derby con la Lazio e la sconfitta di Milano. Al suo posto, ormai è arcinoto, è arrivato Daniele De Rossi.

Una scelta, quella di DDR, che ha fatto sicuramente discutere molto. L’ex centrocampista di Ostia conosce benissimo l’ambiente romanista, allo stesso tempo però non ha ancora accumulato un’esperienza in panchina tale da consentirgli di gestire pure i momenti più bui.

Ad ogni modo, a prescindere dalla presenza o meno dello Special One, sembra ormai evidente che debba arrivare almeno un altro rinforzo dal fronte calciomercato, per aiutare De Rossi a fronteggiare l’emergenza sia in difesa che a centrocampo. Ecco quindi che la Roma potrebbe intervenire proprio a rinforzare la mediana, visto che Renato Sanches di fatto è fuori dal progetto tecnico. La mezz’ala classe ’97 potrebbe tornare subito al Paris Saint Germain, per poi trasferirsi in un nuovo club alla ricerca di maggior fortuna.

Calciomercato, niente Roma per Romeu: Xavi blocca la cessione del centrocampista

Ragion per cui la dirigenza si guarda attorno cercando ghiotte opportunità in entrata e uno dei profili che stuzzicano la fantasia del club capitolino è quello di Oriol Romeu. Il calciatore spagnolo ha raggiunto la soglia dei 32 anni di età lo scorso 24 settembre e il suo bagaglio d’esperienza potrebbe far comodo alla ‘Magica’.

Ma i Friedkin e Mourinho devono scontrarsi con la volontà di Xavi, il quale preferisce non vendere Romeu in questa sessione di mercato invernale. E il motivo si collega perlopiù alla difficilissima situazione economica che i catalani stanno vivendo da ormai diverso tempo.

Xavi, infatti, non vorrebbe accorciare ulteriormente la rosa, poiché adesso si registrano numerose assenze per infortunio. Inoltre, per il Barça non è semplice acquistare un giocatore in quella posizione, perciò meglio trattenere a gennaio Romeu, che presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.

Insomma, a meno di sorprese la Roma non ingaggerà il centrocampista ex Chelsea dal Barcellona. E per rinfoltire il team giallorosso bisogna prima di tutto interrompere subito il prestito di Renato Sanches oppure cedere qualche pedina. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.