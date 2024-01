“E’ falso in bilancio”, penalizzazione in Serie A

Aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda una squadra di Serie A che rischia una penalizzazione di punti in classifica che rovinerebbe la stagione.

Un fulmine a ciel sereno quello che arriva in queste ultime ore per un top club italiano che ora rischia veramente tanto in vista del resto della stagione. Perché c’è la sensazione che possa arrivare una brutta notizia da un momento all’altro riguardo la decisione che sarà presa nei confronti del presidente e del club italiano che può essere seriamente messo alle strette e rischiare grosso anche in Europa. Il caso plusvalenze va avanti e ora una società può essere penalizzata.

La Serie A continua ad essere nell’occhio del ciclone con tanti club che sono stati indagati in questi anni, in particolare la scorsa stagione le società hanno dovuto fare i conti con continue perquisizioni e interrogatori, fino ad arrivare a delle sentenze definitive riguardo la situazione che ha messo in ginocchio diverse squadre come la Juventus che ha pagato con punti di penalizzazione in classifica, ma non sarà l’unica a quanto pare. Perché adesso un’altra squadra può seriamente rischiare grosso per il presente e il futuro, da capire che tipo di scelta verrà fatta da parte della parte accusata.

Plusvalenze Serie A: club accusato di falso in bilancio

Brutte notizie che arrivano per un club e un presidente di Serie A accusato di falso in bilancio per delle operazioni passate di calciomercato che ora sono state tirate fuori ancora una volta dalla Procura dopo delle prime indagini. Mentre il presidente è in Arabia Saudita a giocarsi la Supercoppa, dove c’è il Napoli in Finale che aspetta di capire chi sarà l’avversario tra Lazio e Inter, che arrivano le accuse pesanti.

A dare la notizia sono stati i colleghi di Repubblica in merito alla fine dell’inchiesta plusvalenze nei confronti del Napoli di De Laurentiis, si va verso il rinvio a giudizio. Si tratta dell’operazione che portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli per 71,2 milioni di euro, dove quattro giocatori (di cui tre giovani spariti dai radar e oggi in categorie dilettantistiche) furono valutati 21 milioni di euro nell’affare.

L’annuncio arriva da Repubblica e riguarda le importanti novità nell’indagine per falso in bilancio del Napoli di De Laurentiis nell’affare Osimhen. Secondo quanto scrive Repubblica ora i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli. Decisione importante ora della Procura che dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio per il Patron del Napoli oppure se chiedere un’archiviazione. C’è il rischio penalizzazione in classifica di Serie A per il Napoli, come capitato alla Juve la passata stagione.