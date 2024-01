Kean-Juve, è finita: se ne va dai rossoneri

Nuova possibile destinazione per l’atttaccante nativo di Vercelli, che proprio non riesce ad ingranare nonostante il buon momento della squadra

Solo 472 minuti in campo in Serie A. Sei volte schierato titolare, altrettante occasioni in cui è entrato dalla panchina e, dopo l’ultimo match dei bianconeri contro la Salernitana, sei gare in cui non è stato disponibile per acciacchi fisici di varia natura. Questo il magro bottino di Moise Kean nel girone d’andata in maglia Juve.

Un percorso in cui l’attaccante non ha lasciato alcun segno tangibile della sua presenza. Il tabellino personale recita infatti zero gol e zero assistenze per i compagni. L’ottimo momento della Juve, che ha chiuso il giro di boa con due sole lunghezze di distanza dalla capolista Inter, ha visto la conferma su ottimi livelli di veterani come Adrien Rabiot e Danilo, la ‘rinascita’ di un redivivo Dusan Vlahovic, e la scoperta di talenti provenienti dal vivaio come Kenan Yildiz.

Ma non ha contemplato il ritorno sui livelli richiesti da parte del centravanti nativo di Vercelli. Il quale, giocoforza, potrebbe partire già nel mercato di gennaio a fronte di una congrua offerta da parte di un club interessato ai suoi servigi.

Sirene rossonere dalla Francia: Juve pronta a salutare Kean

Secondo il portale spagnolo esperto di mercato ‘Todofichajes.net’, il Rennes si starebbe muovendo sulle tracce dell’ex giocatore di Everton e PSG. Forse i 30 milioni che la Juve ha sempre chiesto per il suo giocatore non sono più una cifra coerente con le attuali valutazioni di mercato, ma Giuntoli è disposto a sedersi al tavolo per ascoltare tutte le proposte.

Dalla Spagna rimbalza da qualche giorno la voce su un grande interessamento che il club rossonero avrebbe mostrato nei confronti del non sempre irreprensibile attaccante bianconero. Il club transalpino vorrebbe rinnovare il suo parco attaccanti, e Kean è nella lista dei preferiti della dirigenza rossonera.

Appurate le difficoltà nell’arrivare al cartellino di Vangelis Pavlidis, il giocatore 25enne greco co-capocannoniere in Eredivisie con la maglia dell’Az Alkmaar, il sodalizio d’Oltralpe avrebbe fatto un sondaggio per Kean. Riscontrando ampia disponibilità della Juve al dialogo.

L’ideale, per il club bianconero, sarebbe incassare una somma che sia quanto più vicina possibile a quella che consenta di evitare di registrare a bilancio una sanguinosa minusvalenza. Non è da escludere un prestito gratuito con diritto/ obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni. Kean ha lasciato un buon ricordo di sé in Francia grazie all’esperienza in maglia PSG: nella stagione 2020/21 l’azzurro fu capace di realizzare 13 gol in 26 gare di Ligue 1.

