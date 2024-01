L’Inter sta perdendo anche lui: salta un altro colpo gratis

Il club nerazzurro, già beffato dalla Juve che ha anticipato a gennaio l’arrivo di Tiago Djalò, rischia di veder sfumare un altro affare

Forse dire che ‘C’era una volta il Re dei parametri zero’, intendendo, con l’uso dell’imperfetto, che ora il dirigente sta perdendo colpi nel suo terreno di caccia preferito, può sembrare eccessivo. Una cosa però è certa: tutti conoscono ora il modus operandi di Beppe Marotta, uno che ha fatto della lunga ma costante lusinga ai calciatori in odore di scadenza di contratto la specialità della casa.



Accade quindi che, dopo aver messo a segno, nella scorsa estate, i colpi Thuram, Cuadrado e Sanchez, ed aver già messo in bacheca, negli anni passati, trofei come Calhanoglu, Mkhitaryan e Andre Onana – quest’ultimo successivamente rivenduto a peso d’oro dopo un’ottima stagione, quella scorsa – l’abile dirigente stava seguendo con grande interesse la situazione di Tiago Djalò.

Il difensore portoghese del Lille, già molto vicino all’Inter proprio un anno fa – quando sembrava che il PSG volesse affondare il colpo su Skriniar per averlo già per la seconda parte dell’anno – è finito invece alla Juve, che ha anticipato i tempi versando un accettabile indennizzo (pari a circa 3,5 milioni di euro subito e altrettanti sotto forma di bonus) per averlo da subito tra le proprie fila.

Cristiano Giuntoli, il Football Director del club bianconero, ha fatto stavolta valere la sua di fama. Marotta ha così incassato il colpo, ma intanto ha mosso le sue pedine per un altro colpo gratis. Un profilo gustoso, che avrebbe strappato ad una diretta concorrente per il titolo. Anche in questo caso però si è messo di mezzo qualcun altro. Ma stavolta non è la Juve.

Zielinski, il Barça riparte all’assalto: Inter nei guai

La lunga trattativa che avrebbe dovuto portare – e che, attenzione, forse porterà lo stesso – Piotr Zielinski alla corte di Simone Inzaghi inizia ad assomigliare sinistramente a quella intavolata per l’arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro.

L’inter aveva praticamente in pugno la Joya, ma temporeggiò fino a farsi soffiare l’argentino dalla Roma. Parimenti il centrocampista polacco, che sembrava destinato al club di Viale della Liberazione, è ora tornato papabile nuovo acquisto del Barcellona. Ovviamente si tratta di un passaggio che avverrebbe nel prossimo luglio, quando l’ex Udinese si sarà ufficilalmente liberato del contratto in scadenza col club partenopeo il 30 giugno.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Diariogol.com’, Il Direttore sportivo del club catalano, quel Deco che incantò l’Europa intera per anni con le sue giocate, avrebbe fatto al presidentissimo Laporta il nome del giocatore azzurro come occasione da cogliere al volo. Sebbene i blaugrana lamentino i soliti problemi di rispetto delle rigide regole del Fair Play Finanziario, la potenza economica resta sufficiente per offrire a Zielinski un ingaggio migliore di quello proposto dal pur esperto Marotta.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

