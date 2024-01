Milan scatenato: sorpasso e clausola pagata

Il Milan ha bisogno di rinforzi, e per questo non guarda in faccia a nessuno: ecco il colpo per cui avrebbe già pagato la clausola rescissoria

La bella vittoria del Milan contro la Roma, che è costata (in parte) anche la panchina di José Mourinho, potrebbe essere una rondine che non fa primavera, ma per far sì che questo non accada la dirigenza dei rossoneri vuole investire sul mercato di riparazione, portando alla corte di Stefano Pioli giocatori pronti e adatti al suo stile di gioco.

Nonostante l’emergenza della squadra del tecnico ex Lazio e Fiorentina sia soprattutto in difesa, in più di qualche partita si sono visti limiti anche nel reparto offensivo, in cui è sempre più spesso Olivier Giroud, che ha 37 anni, a levare le castagne dal fuoco al Diavolo. Per questa ragione, i vertici del Milan stanno attenzionando un profilo come quello di Serhou Guirassy, punta centrale guineana dello Stoccarda.

L’attaccante, però, non piace solo ai rossoneri, motivo per il quale vogliono giocare d’anticipo sbaragliando la concorrenza degli altri club che si sono interessati al 27enne che finora ha segnato 17 reti in 14 sfide in Bundesliga.

Il Milan ci riprova per Guirassy: sorpasso su Manchester United e Newcastle

Come riferito da ‘footballinsider247.com’, l’attaccante della Guinea, impegnato ora in Coppa d’Africa, piace anche al Manchester United e al Newcastle, oltre ai rossoneri, e ciò rappresenta una concorrenza enorme per il West Ham, da tempo sulle tracce del calciatore e pronti a dirottare le loro attenzioni su altri obiettivi.

Sono soprattutto i Red Devils i più interessati all’arrivo di Guirassy, il cui contratto con il club tedesco scadrà a giugno del 2026, ma che ha una clausola rescissoria davvero bassa – si parla di 15 milioni di euro – in confronto a quello che sta mostrando con la squadra di Sebastian Hoeneß.

Ed è proprio questa postilla nel contratto firmato solo a luglio, quando la punta centrale è arrivata a Stoccarda dal Rennes, che potrebbe velocizzare le cose per il Milan. Certo, adesso è davvero difficile che il giocatore pensi a un suo trasferimento in Italia, o in Premier League, considerati gli impegni con la sua nazionale, ma si stanno ponendo le basi perché Pioli possa avere in rosa un sostituto all’altezza, e che soprattutto riesca a farlo rifiatare, al netto della presenza di Luka Jovic.

Nonostante, infatti, il Diavolo sia fuori dalla Coppa Italia, non parteciperà alle Final Four di Supercoppa italiana, e abbia dovuto abbandonare prima del tempo sia il sogno della seconda stella, sia quello della Champions League, i rossoneri devono qualificarsi per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, e arrivare fino in fondo anche in Europa League, magari vincendola.