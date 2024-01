Mourinho torna in panchina: va alla rivale di sempre

Dopo l’esonero dalla Roma il futuro di José Mourinho è già scritto: lo Special One sta per tornare subito su una panchina prestigiosa.

Dopo due stagioni e mezza si è conclusa l’avventura di José Mourinho alla guida della Roma. La proprietà giallorossa ha scelto di interrompere il rapporto con lo Special One con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto: fatali al tecnico portoghese gli ultimi risultati negativi (tra cui l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio) e quell’atteggiamento ‘anti-sistema’ ormai non più digerito dai Friedkin.

La Roma ha scelto di iniziare un nuovo capitolo con Daniele De Rossi, colonna e bandiera dei giallorossi per circa 17 anni. L’auspicio dei tifosi – che non hanno accolto bene l’esonero di Mou – è che ‘Capitan Futuro’ possa riportare in alto la Roma e magari provare a fare più strada possibile in Europa League.

Ma cosa farà adesso Mourinho? L’ex allenatore di Inter, Chelsea, Tottenham e ora anche della Roma potrà percepire altri 3,5 milioni di euro fino a giugno. Tuttavia non è detto che lo Special One non decida di rinunciare a questa somma per tornare subito a sedersi su una panchina: la notizia del suo addio alla Roma ha infatti avuto una certa risonanza anche in Spagna.

Mou riparte subito: lo Special One va dagli acerrimi rivali

Il tecnico portoghese ha già avuto un’esperienza importante in Liga: dal 2010 al 2013 Mou ha allenato il Real Madrid, conquistando un titolo nazionale, una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna. Ora però sembra che lo Special One stia ricevendo una proposta dall’acerrima rivale dei Blancos.

Come riportato anche dal sito spagnolo Sport, infatti, molti tifosi blaugrana sui social hanno cominciato a chiedere a gran voce il ritorno di Mourinho sulla panchina catalana. In molti non lo ricordano, ma nel 1996 il portoghese ricoprì il ruolo di vice allenatore di Bobby Robson al Barcellona. Mou rimase anche negli anni successivi come vice di Van Gaal: un’esperienza importante che gli consentì di farsi trovare pronto nel 2000-2001 alla guida del Benfica, in quella che fu la prima avventura da allenatore di primo livello nella sua scintillante carriera.

Il Barcellona non sta certamente vivendo un momento esaltante. I punti di ritardo dal Girona capolista sono otto, anche se i blaugrana – attualmente quarti assieme all’Athletic Bilbao – hanno una gara da recuperare. In più la truppa di Xavi è stata appena battuta sonoramente dal Real Madrid in Supercoppa di Spagna: l’1-4 rifilato dai Blancos ha gettato molte ombre sul futuro di Xavi. Tanti tifosi chiedono la testa del tecnico: il sogno è proprio quello di riportare José Mourinho in Catalogna.