Scelta fatta, Koopmeiners arriva per 40 milioni: la destinazione

Alla fine, la scelta sembra stata fatta, con Teun Koopmeiners che arriverà per 40 milioni di euro.

È la decisione che è stata svelata da uno dei principali quotidiani italiani, in merito all’arrivo del talento olandese che, dopo alcuni anni passati in Italia con la maglia dell’Atalanta, sembra destinato ora ad un club diverso e rivale appunto della squadra bergamasca.

Nelle sue intenzioni, quella di giocare per un club di Champions League e dopo averla solo “assaporata” con l’Atalanta appunto – ha giocato in totale sette volte tra partite ai gironi di Champions e qualificazioni alla competizione Uefa -, è pronto ad affermarsi da titolare in un club di primissimo livello. Il colpo sarà di ben 40 milioni, la Dea pronta a salutarlo.

Calciomercato: scelta fatta su Koopmeiners, la destinazione

La destinazione di Teun Koopmeiners è ancora in Serie A, non è all’estero che si trasferirà il talento olandese, secondo quelle che sono le ultime di calciomercato in Serie A.

Il calciatore olandese non sarà uno dei tanti talenti in fuga dal nostro calcio e, considerando l’importanza tecnica e qualitativa dell’ex AZ, sarà importante continuare a vederlo ancora in Italia, lì dove si trasferirà il calciatore che va a caccia di un’esperienza nella massima competizione Uefa.

Perché a Bergamo si trova bene, ma l’impossibilità di giocare in Champions starebbe stretta a Teun Koopmeiners, calciatore scelto dalla Juventus per quello che sarà il mercato estivo. È infatti la Juventus la candidata numero uno al grande colpo in Serie A, che porterà appunto al giocatore in uscita dall’Atalanta.

Mercato Juventus: Koopmeiners è il colpo di Giuntoli, beffa il Napoli

Oggi vola a Dubai per essere premiato come miglior ds al mondo, Cristiano Giuntoli, che alla Juventus porterà Teun Koopmeiners. Beffa per il Napoli, considerando quello che è stato l’interesse dell’ormai ex direttore sportivo del club azzurro, proprio sul talento olandese che avrebbe dovuto prendere il posto di Piotr Zielinski.

Alla fine, tra quanto accaduto con Lazar Samardzic e non solo, gli interessi comuni tra Juventus e Napoli stanno accendendo una vera e propria battaglia di mercato tra il club piemontese e quello partenopeo. Ma stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, a spuntarla potrebbe essere la Juventus che sarebbe pronta ad un’offerta da 40 milioni per convincere l’Atalanta sulla cessione di Koopmeiners.

Ultime Juventus: quando arriva Koopmeiners

Ha bisogno di sistemare qualcosa in questo momento a centrocampo la Juventus, dando maggiori garanzie a Massimiliano Allegri, in un centrocampo “corto” quest’anno, considerando le squalifiche a inizio stagione di Pogba e Fagioli. Ma alla fine, per prendere l’olandese, toccherà aspettare. L’Atalanta lo cederà per 40 milioni soltanto a luglio. I bianconeri aspetteranno, poi magari gli affideranno le chiavi del centrocampo, con Allegri o meno in panchina.