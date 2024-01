UFFICIALE – Hanno preso Perisic: destinazione a costo zero

Una vecchia conoscenza del calcio italiano ha ufficialmente iniziato una nuova e stimolante avventura in carriera, forse una delle ultime considerata l’età. Stiamo parlando di Ivan Perisic, che dopo un anno e mezzo ha deciso di lasciare il Tottenham in questo calciomercato per trovare maggiore minutaggio e condizione fisica in questa seconda parte di stagione anche in vista degli Europei che si disputeranno in Germania, competizione nella quale l’ex Inter ha intenzione di essere protagonista insieme alla sua Croazia.

Essendo un profilo con una discreta esperienza internazionale, il Tottenham ha ricevuto diverse proposte per Perisic, che alla fine ha però preferito optare per una destinazione a lui cara ed a costo zero.

Calciomercato, hanno preso Perisic: è ufficiale

L’avventura tutt’altro che positiva di Ivan Perisic in Premier League è ufficialmente terminata in questo calciomercato. Voluto fortemente da Antonio Conte al Tottenham nella passata stagione, l’esterno croato ex Inter non è riuscito in Inghilterra a dominare le fasce come fatto in Serie A nei suoi anni in nerazzurro, iniziando piano piano a lasciare il posto da titolari agli altri compagni.

Esonerato Conte, Perisic è finito ai margini del progetto tecnico degli Spurs, come confermato anche dal fatto che Postecoglu lo aveva invitato a trovarsi una nuova squadra già in estate. Voglioso di giocarsi ancora le proprie carte, il croato non è però riuscito a conquistare la fiducia del neozelandese, accentando così la possibilità di andare via per giocarsi la convocazione ai prossimi Europei altrove.

Come anticipato nel corso di queste mesi tantissimi club hanno bussato alla porta del Tottenham per il croato, ma in questo caso Ivan Perisic ha deciso di dare ascolto al cuore trasferendosi all’HNK Spalato, club nel quale ha giocato nei primissimi anni della sua carriera.

UFFICIALE – Perisic allo Spalato: la formula

Grande ritorno in patria per Ivan Perisic, che in questa seconda parte di stagione proverà a togliersi lo sfizio di vincere un trofeo anche nella sua Croazia. A confermare questo trasferimento, oltre che lo stesso HNK Spalato, il Tottenham, che in un post sui propri canali social ci ha tenuto a salutare l’esterno classe ’89 rendendo anche nota la formula con la quale questo trasferimento è andato in porto.

Stando a quanto riportato dagli Spurs, dunque, Ivan Perisic è tornato all’HNK Spalato con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione.

L’HNK riaccoglie Perisic: rimarrà anche l’anno prossimo

Oggi è un giorno di grande festa a Spalato, anche perché l’HNK ha riaccolto in patria un figlio della città croata: Ivan Perisic. Il club ha infatti presentato l’ex Inter con un post sui propri canali social, nel quale è stato precisato che l’esterno vestirà la maglia degli Hajduci anche nella prossima stagione, visto che il croato si legherà a titolo definitivo all’HNK una volta scaduto il suo contratto col Tottenham il prossimo giugno.