Addio all’Europa UFFICIALE: la destinazione è clamorosa

Il giocatore mette fine alla propria avventura in Europa: è ufficiale l’addio, la destinazione è clamorosa.

A due settimane dalla chiusura, la sessione invernale di mercato continua a regalare sorprese, non solo in Italia, ma anche all’estero dove i club pure si stanno muovendo molto per rinforzare le rispettive rose.

In un mercato sempre più globale, inoltre, quasi non stupisce più vedere giocatori prendere decisione che in passato avrebbero fatto discutere, come ad esempio quella di Ola Solbakken della Roma che si è trasferito in prestito in Giappone agli Urawa Red Diamonds. Tuttavia, ci sono ancora scelte che fanno decisamente rumore e tra queste vi è quella di Andres Guardado.

Ex giocatore, tra le tante, di Bayer Leverkusen, PSV e Valencia, l’esterno d’attacco messicano ha deciso non solo di lasciare il Betis e la Liga, ma anche di lasciare l’Europa dopo ben 17 anni, decidendo di tornare in patria in Messico e lasciando tutti di stucco.

Betis, Guardado dice addio: l’esterno d’attacco torna in Messico

Dopo aver collezionato più di 400 presenze con i club europei ed aver giocato sia in Champions League che in Europa League, Andres Guardado ha deciso di lasciare l’Europa e di far ritorno a casa. Nella giornata di giovedì, il Betis ha affermato di aver rescisso il contratto con il giocatore messicano e subito dopo è arrivato anche l’annuncio da parte del Club Leon che ha rivelato il suo arrivo con un video pubblicato sui suoi canali social.

A 37 anni, Guardado ha ritenuto opportuno chiudere la sua esperienza europea durata ben 17 anni, ma non ha affatto intenzione di smettere ed i tifosi del club messicano hanno espresso tutto il loro entusiasmo per l’arrivo di un giocatore della sua caratura. Nonostante l’età, infatti, Guardado può essere ancora un giocatore importante e in Messico sono sicuri del fatto che il Club Leon abbia messo a segno un grande colpo.

Lo hanno invece salutato con affetto i tifosi del Betis che hanno visto Guardado indossare la maglia biancoverde per sette stagioni e con il quale ha vinto anche una Copa del Rey nella stagione 2021-2022. Per diversi anni è stato uno dei migliori esterni del campionato spagnolo e anche a livello europeo ha potuto dire la sua in squadre come Valencia e PSV Eindhoven.

Seppur il suo nome non sia uno dei più importanti, l’addio di Guardado resta comunque una grossa perdita per La Liga che vede andare via un giocatore di caratura internazionale.