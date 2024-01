Addio già deciso, annuncio in conferenza: la nuova destinazione

Svolta improvvisa per quanto riguarda il futuro del tecnico. Ecco l’annuncio in conferenza dell’allenatore che ha detto la sua riguardo la sua prossima destinazione.

Sfogo in conferenza stampa da parte del mister, che s’è scagliato contro la società. Parole pesanti che hanno confermato i malumori delle ultime settimane, ecco la decisione riguardo il futuro del tecnico che è una delle rivelazione di questa Serie A. Il suo futuro potrebbe essere altrove con diverse società pronte ad ingaggiarlo, c’è l’annuncio che spiazza i tifosi che sono rimasti sorpresi dalle parole dell’allenatore.

Problemi seri per la squadra che si presenta ad una partita importante senza alcuni giocatori e con una rosa in sotto organico. Servono dei rinforzi, a ribadirlo – ancora una volta – l’allenatore che conferenza stampa ha usato parole dure contro la società. Ecco perché, aumentano le probabilità di una separazione a fine stagione con l’allenatore che potrebbe finire in una squadra diversa.

Serie A: il tecnico minaccia l’addio? Lungo sfogo in conferenza

“Sono in attesa di risposte da parte della società sul mercato. Ci serve qualcosa, è una cosa oggettiva, abbiamo delle lacune da colmare soprattutto in alcuni reparti”, parole dure da parte dell’allenatore che ha richiamato la società che in queste settimane non è stata in grado di concludere operazioni di mercato.

“Devono essere rapidi nel chiudere le trattative, mi aspetto qualcosa la prossima settimana. Non c’è tempo da perdere, non pensavo di arrivare a giocarmi le partite in una situazione del genere”. E’ un vero e proprio grido d’allarme quello dell’allenatore del Genoa Gilardino. La squadra ha bisogno di rinforzi e il club spera di trovare una soluzione adatta nel giro dei prossimi giorni.

“Con la cessione di Dragusin ancora non c’è un sostituto. Inoltre, serve qualcosa in attacco. Un giocatore che possa giocare insieme a Ekuban e Retegui. Inoltre, sono andati via altri due giocatori come Puscas e Jagiello. La settimana che abbiamo vissuto è stata davvero surreale. Sul nostro campo d’allenamento c’è un problema, rischiamo di farci male da soli visto che il campo è una pista di ghiaccio, quando piove non possiamo allenarci. Ho dovuto chiamare dei calciatori della Primavera. Questi sono aspetti da non sottovalutare nella preparazione di una partita”.

Uno sfogo inusuale che ha sorpresa gli stessi tifosi ed aperto a scenari nuovi in vista della prossima stagione con Gilardino pronto a lasciare il Genoa per andare in un’altra squadra.

Addio Genoa, le parole di Gilardino in conferenza

Stuzzicato dai giornalista, Gilardino ha risposto così in merito alla domanda relativo al suo futuro al Genoa. “Non è nei mie pensieri, sto lavorando per salvare la squadra e raggiungere l’obiettivo il prima possibile. Per il futuro ho bisogno di certezze, bisogna essere chiari. Per questo, però, ci sarà modo per parlarne”. Di certo, come descritto dall’allenatore, la situazione non è delle migliori. Il tecnico attende delle risposte da parte del club che a gennaio ha venduto tanto ed acquistato poco. Ecco perché le prossime settimane saranno decisive per capire anche i margini di un possibile rinnovo di Gilardino con il Genoa, che ha il contratto in scadenza nel 2025. In caso di separazione, il tecnico potrebbe trovare comunque spazio in Serie A visto che, alla sua prima esperienza, è stato capace fino a questo momento di ottenere dei buoni risultati anche per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani talenti.