Arriva Zirkzee: sconto di 10mln, sbloccato l’affare

Joshua Zirkzee continua ad essere uno dei profili più ricercati e richiesti per questo ed il prossimo calciomercato. L’olandese sta stupendo in maglia Bologna al punto che sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club d’Europa, pronti a fare follie pur di riuscire ad ingaggiarlo ed anticipare la concorrenza.

Fra tute le società interessate, però, uno sembrerebbe aver messo la freccia per superare tutte le altre, considerato il fatto che l’affare sembrerebbe essersi sbloccato grazie ad uno sconto di 10 milioni di euro sul prezzo del cartellino del giocatore. Ovviamente prima di parlare di operazione chiusa ce ne vorrà, ma l’impressione è che la squadra sia sempre più vicina a rinforzare il proprio attacco nel prossimo calciomercato con l’arrivo di Zirkzee.

Calciomercato, arriva Zirkzee: sconto di 10mln

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joshua Zirkzee, che con ogni probabilità nel prossimo calciomercato lascerà il Bologna per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Nel corso di questi mesi il nome dell’attaccante olandese è stato accostato a tantissimi club, soprattutto stranieri, ma l’impressione è che il suo futuro possa essere ancora in Serie A dopo lo sconto di 10 milioni di euro fatto sul prezzo del cartellino alla società italiana.

Stando dunque a quanto trapelato nelle ultime ore, considerato anche l’elevato costo della clausola rescissoria di Benjamin Sesko, il Milan potrebbe puntare proprio su Joshua Zirkzee nel prossimo calciomercato per completare il proprio attacco in vista della stagione che sarà. Mai come in questo caso il diavolo non può permettersi di sbagliare la scelta, ma che sia l’olandese o sloveno l’impressione è che si vada comunque sul sicuro.

Milan, Zirkzee invece che Sesko: ecco perché

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma del Milan per Bejamin Sesko, ma nonostante questo il calciatore sloveno continua a non essere un obiettivo alla portata del diavolo.

Sky Sport DE ha infatti svelato in esclusiva che a partire si potrà esercitare una clausola da 50 milioni di euro per liberare dal RB Lipsia il giovante bomber sloveno, giocatore che avrebbe tutte le carte in regola per prendersi le chiavi dell’attacco del Milan, ma che costa troppo. Ecco perché Furlani e Moncada potrebbero alla fine davvero decidere di fare all-in su Joshua Zirkzee nel prossimo calciomercato, perché con 10 milioni in meno rispetto a Sesko prenderesti sì un giocatore più “vecchio” (2001 vs 2003), ma punteresti alla fine su uno che conosce già molto bene la Serie A, e potrebbe essere la scelta migliore.

Zirkzee o Sesko? Il prossimo attaccante lo sceglie l’allenatore

Questa corsa a due fra Zirkzee e Sesko per la maglia numero 9 del Milan potrebbe risolversi solo nel momento in cui il diavolo trovasse il suo nuovo allenatore. Chiunque siederà sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione avrà l’ultima parola, nonché decisiva, in merito a questa scelta, e considerati i nomi l’impressione è che si viaggi più in direzione dell’olandese, soprattutto se dovesse arrivare Thiago Motta. Staremo a vedere.