Calciomercato, clamoroso Balotelli: torna in Italia, firma subito

A quanto pare questa seconda avventura di Mario Balotelli all’Adana Demirspor sembrerebbe essere già giunta ai titoli di coda dopo soli sei mesi. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Milan ed Inter, fra le altre, sembrerebbe essere in procinto di tornare in Italia in questo calciomercato.

La volontà di Super Mario di tornare a giocare in patria potrebbe dunque presto essere esaudita, e chissà se questa mossa non possa permettergli di guadagnarsi la convocazione di Luciano Spalletti per i prossimi Europei che si disputeranno in Germania. Ovviamente il tutto dipenderà da lui, ma mai come questa volta Balotelli ha intenzione di sfruttare al massimo l’opportunità che gli si è ripresentata.

Addio Adana: Balotelli torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mario Balotelli, che contro ogni pronostico potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire da questo calciomercato invernale.

Stando alle ultime, infatti, un club sarebbe entrato in contatto prima con l’italiano e poi con l’Adana Demirspor per cercare di chiudere il prima possibile quest’operazione così da regalare all’allenatore un attaccante di livello in grado di permettere alla squadra, soprattutto sul fronte offensivo, di compiere un importante salto di qualità. Ovviamente seguiranno aggiornamenti perché la trattativa è ancora al suo stadio iniziale, ma dopo gli annunci degli scorsi mesi la volontà di Super Mario di tornare a giocare in Serie A potrebbe essere avverata.

Stando dunque a quanto riportato da tuttosalernitana.com, è in corso una chiacchierata fra il direttore Walter Sabatini e Mario Balotelli per trovare un accordo che possa portare il classe ’90 alla Salernitana in questo calciomercato.

Salernitana: Sabatini ha convinto Iervolino sull’affare Balotelli

A quanto pare Balotelli potrebbe diventare un nuovo giocatore della Salernitana in questo calciomercato. Super Mario sarebbe in stretto contatto proprio in queste ore col direttore generale Sabatini, che prima di attaccare la trattativa con l’attaccante italiano avrebbe prima avuto un lungo e convincente colloquio con lo scettico presidente Iervolino in merito alla bontà ed all’utilità dell’operazione, visto che con un Dia al 40% delle sue possibilità un bomber come Balotelli potrebbe servire e come ai granata in ottica salvezza.

Salernitana-Balotelli: i dettagli dell’accordo

Walter Sabatini sarebbe in queste ore al lavoro per chiudere forse il colpo dell’estate, ovvero Mario Balotelli alla Salernitana. Come anticipato da Tuttosalernitana.com le parti sarebbero in contatto per capire se effettivamente l’attaccante italiano sia disposto a trasferirsi in granata e tornare in Serie A a quasi 4 anni dall’ultima volta.

Stando sempre al sito dedicato alle notizie sulla squadra campana, l’accordo iniziale fra le parti dovrebbe essere di sei mesi, salvo poi modifiche o clausole particolari di rinnovo legate alla salvezza della Salernitana. Staremo a vedere, ma mai come adesso Balotelli è sempre più vicino a tornare in Serie A.