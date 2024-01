Calciomercato Milan, trattativa sbloccata: in arrivo il difensore

La priorità del Milan in questo calciomercato è sempre stata quella di fare un difensore centrale, nonostante nei mesi addietro si sia più parlato di un attaccante. L’emergenza nel reparto arretrato difatti costringe il diavolo a regalare un nuovo innesto lì dietro a Stefano Pioli, che più volte nel corso delle recenti conferenze stampa ha ribadito la sua volontà di vedersi rinforzata la difesa.

Presto l’allenatore del Milan potrebbe vedersi esaudire il suo desiderio, considerato il fatto che stando alle ultime notizie si sarebbe una volta e per tutte sbloccata la trattativa per il difensore, grazie ad un intreccio di calciomercato che vedrebbe il giocatore direttamente coinvolto.

Calciomercato Milan: arriva il difensore, trattative sbloccata

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che potrebbe sfruttare a proprio favore un’operazione in entrata di un altro club di Serie A per affondare il colpo decisivo su quello che è il principale obiettivo per andare a rinforzare la difesa di Stefano Pioli: Alessandro Buongiorno.

Il capitano del Torino è infatti il sogno invernale del Milan, nonché unica opzione sulla quale Furlani e Moncada starebbero lavorando. Fino ad oggi, però, il presidente del Toro Cairo ha in più occasioni ribadito di non volersi liberare di Buongiorno chiudendo la porta in faccia al club rossonero, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare visto che il club piemontese è prossimo a mettere a definire un’importante operazione in entrata per quanto concerne proprio la difesa.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, il Torino è pronto ad accogliere in questo calciomercato Lovato dalla Salernitana, giocatore il cui arrivo potrebbe dare l’eventuale via libera alla cessione di Alessandro Buongiorno al Milan, salvo che arrivi l’offerta giusta.

Lovato al Torino e Buongiorno al Milan? Le ultime

Il Torino starebbe stringendo i tempi per far arrivare praticamente subito in granata Matteo Lovato dalla Salernitana. Come detto l’arrivo del difensore italiano potrebbe far allentare la presa ad Urbaino Cairo per quanto concerne il discorso relativo ad Alessandro Buongiorno, ma più passando i giorni e più ci si avvicina alla fine del calciomercato e più il presidente granata è sempre dello stesso avviso.

Nella rassegna stampa di questa mattina Tuttosport ci ha infatti tenuto a precisare che Cairo non venderà il capitano del Torino in questo gennaio, anche perché l’arrivo di Lovato sarebbe strettamente legato ad un’altra operazione in uscita alla quale avrebbe lavorato proprio in questi giorni il club piemontese.

Torino: no Buongiorno, ecco chi sostituirà Lovato

Inizialmente si era pensato che l’arrivo di Matteo Lovato al Torino potesse sbloccare la conseguente partenza di Alessandro Buongiorno, ma il prossimo ex difensore della Salernitana invece arriverà in granata per sostituire David Zima, che dovrebbe invece trasferirsi in Germania in questo calciomercato.