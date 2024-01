Calvario finito, subito a disposizione del Milan

Può tornare a sorridere il Milan che inizia a recuperare gli infortunati con un calciatore subito a disposizione di Stefano Pioli.

La prima parte di stagione del Milan è stata caratterizzata dai molti stop per infortunio di diversi calciatori. Uno di questi però è pronto a tornare ad essere convocato già per la partita di Udine.

Dopo un’ottima partenza in campionato, il Milan ha visto allontanarsi sia Inter che Juventus dicendo addio alle speranze scudetto in netto anticipo rispetto al previsto. I rossoneri hanno dovuto fare i conti con le molte assenze per infortunio che hanno colpito la squadra di Stefano Pioli, in difficoltà soprattutto nel pacchetto arretrato.

Nelle ultime ore però giungono buone notizie con un primo recupero che può essere ufficializzato ed un calciatore pronto ad essere convocato per i prossimi impegni.

Milan, si svuota l’infermeria: un giocatore torna in gruppo

Marco Sportiello è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto della squadra mettendosi di nuovo a disposizione di Stefano Pioli. Buone notizie per il tecnico rossonero che avrà a disposizione ora anche il vice Maignan in vista della seconda parte di stagione che vedrà anche il ritorno in Europa League dei rossoneri per una competizione che è diventata l’obiettivo principale dell’anno.

Fuori dallo scorso ottobre, l’estremo difensore è ora a disposizione di Pioli che potrà contare quindi su tutta la batteria di portieri. L’ex Atalanta ha dovuto saltare le sfide di Coppa Italia dove avrebbe potuto trovare spazio in questa stagione con Pioli che ha scelto prima Mirante per la partita contro il Cagliari e poi Maignan per quella contro l’Atalanta che è costata l’eliminazione dalla coppa nazionale per i rossoneri.

Ad un passo anche il ritorno in gruppo di Alessandro Florenzi con l’esterno classe 1991 che ha recuperato dall’ultimo infortunio che lo ha fermato in occasione della partita contro l’Empoli in campionato. Si attende invece ancora per avere di nuovo a disposizione i centrali fermati da lunghi ko nei mesi scorsi. Il primo a tornare in gruppo dovrebbe essere Malick Thiaw seguito poi da Fikayo Tomori. Più lunghi invece i tempi di recupero di Kalulu che dovrebbe essere a disposizione per marzo.

Nel frattempo il Milan continua a lavorare in sede di mercato per trovare un nuovo centrale da regalare a Pioli: Buongiorno è il sogno ma difficilmente realizzabile. Resta invece in piedi la pista che porta a Brassier del Brest, seguito però anche dal Napoli.