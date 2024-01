Clamoroso Juve: novità improvvisa per Moise Kean. Per l’attaccante di Vercelli non si escludono sorprese da qui alla fine del mercato.

La larga vittoria sul Sassuolo è già un ricordo. Il pensiero di Massimiliano Allegri è già a Lecce rivolto alla formazione salentina. L’Inter è impegnata nel mini-torneo per la Supercoppa italiana e pertanto una vittoria in Puglia significherebbe il primo posto in classifica. Virtuale, ma sempre un primo posto.

L’attacco bianconero si sta risvegliando dopo un lungo letargo autunnale che ha toccato anche buona parte dell’inverno. Dusan Vlahovic sembra essere ritornato l’attaccante ammirato a Firenze e che a Torino si è visto soltanto a sprazzi. Federico Chiesa, quando è in buone condizioni, fa sempre la differenza ed Arek Milik i suoi gol li fa quasi sempre quando è chiamato in causa.

L’esplosione di Kenan Yildiz è stata la grande, piacevole novità delle ultime settimane, in casa Juventus. Una novità che però ha messo ai margini Moise Kean, che ha visto il suo spazio sempre più ridotto. In questo momento l’attaccante di Vercelli è fermo ai box per un infortunio, ma quando sarà nuovamente disponibile si ritroverà all’ultimo posto della graduatoria degli attaccanti di Allegri.

Kean lascia la Juve: cessione in prestito

Il classe 2000 della Juventus potrebbe pertanto veder mutare il suo immediato futuro in questa sessione di mercato. All’orizzonte dell’attaccante vi sono gli Europei di Germania del prossimo giugno e Moise Kean vuole essere agli ordini del commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti. Ma per far questo occorre giocare con continuità.

In Italia il Monza e la Fiorentina sono interessati all’attaccante bianconero, ma il suo nome circola anche in Europa, specialmente nella Ligue 1. Rennes e Nizza, come ci fa sapere footmercato.net, sono sulle tracce di Moise Kean. L’attaccante della Juventus preferirebbe un’esperienza europea, ma probabilmente non in Francia dove ha già giocato in prestito al PSG.

Dalla Spagna arriva una voce che parla di un possibile interessamento dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha già un ex juventino in squadra, Alvaro Morata. Le precarie condizioni fisiche di Depay potrebbero spingere i biancorossi a chiedere in prestito l’attaccante bianconero, come illustrato da Alfredo Pedullà e ripreso da fcinter1908.it:

“Moise Kean è in uscita, la Juve non si opporrà a un suo trasferimento in prestito, magari dopo aver rinnovato il contratto in scadenza nel 2025“. Il mercato della Juventus non è pertanto concluso, almeno in uscita.