Insieme a Conte alla Juventus: “Accetto”

Non ha il minimo dubbio: “Con Antonio Conte alla Juventus? Accetto!”. Scoprite insieme a noi di chi si tratta

Qualche addetto ai lavori lo aveva messo in discussione bollandolo come un sopravvalutato, invece Dusan Vlahovic, come solo i veri campioni sanno fare, ha risposto alle critiche con la sua seconda ‘lingua madre’, quella dei gol.

Con due perle balistiche, la seconda delle quali da calcio piazzato, l’attaccante serbo ha aperto un’autostrada al successo della Juventus contro il Sassuolo, nel match che all’Allianz Stadium ha chiuso il lungo programma della prima giornata di ritorno della Serie A, completato dal sigillo finale di Federico Chiesa.

Dunque, di nuovo a segno nello stesso match i gemelli del gol di una ‘Vecchia Signora’ che si scopre sempre più in salute e così arzilla da non smettere di far sentire il proprio fiato sul collo della ‘Beneamata’ che, pertanto, non può mollare di un millimetro se vuole tagliare per prima il traguardo tricolore.

Massimo Carrera: “Con Conte alla Juventus? Accetterei”

La Juventus non si ferma, dando l’ulteriore prova che dirà la sua per lo scudetto, come da mantra societario, fino alla fine, la coppia gol bianconera Vlahovic-Chiesa fa sognare i tifosi, eppure in casa della ‘Vecchia Signora’ a tenere banco è sempre il possibile cambio della guardia, a fine stagione, tra Max Allegri e il grande ex, mai dimenticato, Antonio Conte.

Se ci sarà o no il passaggio di testimone tra il tecnico livornese e quello salentino lo sapremo solo la prossima estate. Nel frattempo, la sola suggestione del ritorno sulla panchina bianconera dell’ex Commissario tecnico della Nazionale è un attrattore di candidature.

Interpellato, nel corso del suo intervento in diretta a TvPlay, sull’ipotesi di fare da vice a Conte l’ex difensore della Juventus, ora allenatore, Massimo Carrera non ha avuto la minima esitazione: “Accetterei subito“. E dire che l’ex difensore della ‘Vecchia Signora’ non è un allenatore di primo pelo ma vanta importanti esperienze all’estero.

Abbiamo visto Carrera alla guida dello Spartak Mosca, in Russia, e dell’Aek Atene, in Grecia, oltre a essere stato allenatore ad interim, da agosto a ottobre 2012, della Juventus in sostituzione proprio di Antonio Conte e dell’allora suo vice Angelo Alessio, squalificati per il loro coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse.

Insomma, così come “i tifosi di qualsiasi squadra vorrebbero vedere Antonio (Conte, ndr) sulla panchina della loro squadra”, lapalissiana verità ribadita dall’ex allenatore del Bari – sua ultima avventura in panchina, nel 2021, conclusasi con l’esonero dopo poche partite – molti allenatori, non solo Massimo Carrera, accetterebbero perfino un demansionamento pur di lavorare con Antonio Conte perché l’ex tecnico degli Spurs è un vincente, ha la vittoria inscritta nel suo codice genetico. Lo sanno i tifosi di ogni fede calcistica e, a maggior ragione, ne sono consapevoli i colleghi dell’ex allenatore dell’Inter.