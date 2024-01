Juve, salta tutto: è stato appena ufficializzato

Brutte notizie per la Vecchia Signora: il centrocampista lascerà il suo attuale club ma non vestirà i colori bianconeri

Ci ha pensato il direttore bianconero e principale uomo mercato Cristiano Giuntoli a chiudere il mercato della Juventus: non ci saranno più acquisti, nemmeno a centrocampo, il reparto che più degli altri, almeno teoricamente, avrebbe bisogno di rinforzi.

La Vecchia Signora ha quindi già chiuso il mercato con l’arrivo dal Lille del terzino portoghese, ex conoscenza tra l’altro del Milan, Tiago Djalò. Sarà quindi quest’ultimo l’unico rinforzo di questo calciomercato invernale, con l’ufficializzazione che diverrà tale nel momento in cui Filippo Ranocchia, prodotto del settore giovanile bianconero, andrà a titolo definitivo al Palermo.

Quindi nessun rinforzo a centrocampo e ciò è una notizia inaspettata: il football director bianconero, poco prima dell’inizio della gara vinta contro il Sassuolo, ha infatti lodato gli attuali uomini a disposizione di Allegri, affermando che non ci saranno altri colpi in entrata.

Juve, niente Jordan Henderson: per l’inglese si fa avanti l’Ajax

Un nome che era stato accostato ai bianconeri, l’inglese Jordan Henderson, è saltato definitivamente. Non vestirà la maglia della Juventus, come molti tifosi bianconeri credevano, ma quella dei Lancieri dell’Ajax. Infatti, l’ex capitano del Liverpool ha trovato l’accordo con l’Al Ettifaq per rescindere il suo contratto firmato la scorsa estate.

All’inizio si pensava che potesse lasciare i sauditi di Dammam tramite un prestito secco, invece le parti hanno concordato una rescissione immediata. L’esperienza di Henderson non è andata secondo i piani, nonostante avesse come allenatore nientemeno che Steven Gerrard. Cinque assist e zero reti per lui nel massimo campionato saudita in appena sedici presenze.

L’inglese di Sunderland, molto probabilmente allo scopo di rientrare tra i convocati del commissario tecnico inglese Gareth Southgate in vista dei prossimi Europei, ha manifestato nell’ultimo mese la volontà di lasciare il club della Saudi Pro League e per questa ragione si è parlato subito del suo possibile approdo alla Juventus: per la Vecchia Signora sarebbe stato un acquisto dai costi contenuti e dall’alto tasso qualitativo, visto il recente passato vissuto da protagonista nel Liverpool allenato da Jurgen Klopp.

Henderson ha scelto invece la sfida dell’Ajax, un club in netta difficoltà in questo momento e che necessita dell’esperienza e della capacità di un centrocampista centrale abile e pronto come l’inglese. L’acquisto è stato ufficializzato nelle ultime ore e ha sorpreso tutto il mondo del calcio. Mai presa in considerazione da parte sua l’idea di tornare in Premier in un club che non sia il Liverpool, squadra di cui è stato il capitano per molti anni.