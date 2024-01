Juventus, offerta choc: 100 mln per Yildiz

Quale sarà il futuro alla Juventus del Yildiz? Ecco le ultime di calciomercato riguardo il giovane turco che ha conquistato i cuori dei tifosi bianconeri. C’è la svolta riguardo la prossima destinazione del calciatore.

La giovane stella turca della Juventus, Kenan Yildiz, è sulla bocca di tutti. Il 18enne ha sorpreso per le sue doti ed è pronto a stravolgere il mercato della Vecchia Signora. Dopo aver conquistato spazio nel club bianconero, adesso proverà a stupire anche ai prossimi Europei con il ct Montella che è pronto a dargli fiducia nella Nazionale maggiore della Turchia. Intanto, aumentano le indiscrezioni di calciomercato riguardo la prossima squadra di Yildiz: il suo futuro sarà ancora alla Juventus? Ecco tutti i dettagli.

Alla Juve è già esplosa la mina Kenan Yildiz. Predestinato, Allegri da tempo lo studiava e aspettava l’occasione giusta per farlo esordire. Nell’ultimo periodo s’è conquistato il suo spazio e non ha deluso le aspettative, sostituendo al meglio un veterano come Federico Chiesa. Anche domani contro il Lecce, è prevista una staffetta fra i due. Intanto, cresce l’entusiasmo attorno alle qualità del giovane turco che si ispira ad una leggenda bianconera come Alessandro Del Piero. Sulle orme di Pinturicchio, anche Yildiz resterà a vita alla Juventus o cederà alle richieste dell’estero? Ecco le ultimissime di mercato riguardo il futuro del classe 2005.

Juventus, rinnovo Yildiz: cosa succede adesso

Numeri importanti per Yildiz che, nella stagione in corso, ha già totalizzato 12 partite ufficiali con la maglia della Juventus e 3 gol. Il calciatore ha guadagnato la fiducia di Massimiliano Allegri che, in questo periodo, lo preferisce a Federico Chiesa (sempre alle prese con i soliti infortuni).

Nell’ambiente già circolano le prime voci riguardo la cessione di Federico Chiesa, un modo per responsabilizzare sempre di più Yildiz che rappresenta il futuro della Juventus. Secondo le ultime notizie di calciomercato, la dirigenza ha le idee chiare per il futuro.

L’obiettivo è fare di Yildiz la stella della Juventus con la possibilità di cederlo fra qualche anno a 100 milioni di euro. Ecco perché Giuntoli vuole chiudere, nelle prossime settimane, l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028 o 2029 con ingaggio triplicato, da 300-350mila euro, fino ad 1 milione più bonus.

Calciomercato Juventus: rifiutate le prime offerte, Yildiz resta e rinnovo

Nonostante l’assalto da parte di altre società, la Juventus ha deciso di rinnovare il contratto di Yildiz. Il calciatore, nel mirino di Borussia Dortmund, Liverpool e Arsenal, è pronto a legarsi per i prossimi anni al club bianconero. Come confermato anche dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane è previsto un summit di mercato riguardo il rinnovo del calciatore.