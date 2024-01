Lo mettono in saldo: il Milan pesca dalla Spagna

La strategia di mercato del Milan spiazza i tifosi: occasionissima dalla Liga, può arrivare a Milanello in prezzo di saldo

Non è un mistero che in quel di Via Aldo Rossi in questo momento la priorità sia solo una: il calciomercato. Rinforzare il Milan per raddrizzare la stagione che, a conti fatti, è molto vicina ad essere facilmente definita fallimentare.

Stefano Pioli è finito sotto processo e la sua permanenza sulla panchina del Milan è difficilissima, quasi da escludere. Si rincorrono con grande forza le voci sul possibile erede del tecnico che ha trascinato, poco più di un anno e mezzo fa, il ‘Diavolo’ verso il suo 19esimo Scudetto. Da Thiago Motta al costosissimo sogno chiamato Antonio Conte: discorsi che, in ogni caso, saranno affrontati più avanti.

Il campo non ha sempre dato risposte confortanti alla dirigenza che, dopo un’estate ricca di cambiamenti nella quale la rosa del Milan è stata quasi stravolta, è pronta a mettere prontamente mano a nuovi cambiamenti. Sono due i limiti assai preoccupanti che la squadra rossonera ha messo in grande risalto nella prima metà di stagione: l’attacco e la difesa.

La rincorsa alla firma di un nuovo bomber non sta registrando le novità che i tifosi si sarebbero aspettati: da Guirassy a Jonathan David. Profili giovani o giovanissimi, di diversa caratura e con ancora margine di crescita futura.

Milan, big con lo sconto: arriva a fine mese

Ma è la difesa che già entro fine mese sicuramente apporterà almeno un altro ingresso, dopo il ritorno di Gabbia chiamato a fare numero dopo il mare di gravi infortuni incassati dalla retroguardia milanista. Ed in tal senso, la rivelazione arrivata nelle scorse ore potrebbe fare felici i tifosi del ‘Diavolo’.

Come anticipato, i tantissimi infortuni in difesa hanno letteralmente privato Pioli della possibilità di scelta. Anche in funzione di un addio ormai scontati di Simon Kjaer a scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, lo spazio per un grande colpo già nell’immediato c’è.

Il giornalista turco Ekrem Konur, sempre informato sulle vicende di mercato in campo internazionale, ha nelle scorse ore rivelato su ‘X’ come l’Atletico Madrid abbia deciso di abbassare le pretese per uno dei difensori in uscita dalla squadra di Diego Simeone. Si tratta di Stefan Savic, 33enne montenegrino che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con i ‘Colchoneros’. Su di lui vi sarebbero tre club interessati.

In funzione di ciò, il club di Cerezo è pronto a mettere uno sconto sul cartellino dell’esperto centrale difensivo che farebbe comodissimo a Pioli. Se il Milan non dovesse trovare alternative in quella zona del campo, entro fine mese, l’assalto a Savic potrebbe divenire realtà.

Per 10 milioni di euro l’Atletico acconsentirebbe alla cessione del calciatore durante la sessione invernale di mercato. Savic, già cercato con forza da Juventus e soprattutto Inter in passato, fino ad ora ha collezionato 14 presenze tra campionato e coppe.