Mendes lo piazza alla Juventus: Giuntoli ha detto sì

L’agente Jorge Mendes potrebbe piazzare alla Juventus uno dei propri assistiti: Cristiano Giuntoli vuole regalarlo a Massimiliano Allegri.

Altro match, altra vittoria. La Juventus non si ferma più, ha battuto anche il Sassuolo e intanto assiste – per una volta da spettatrice – alle sue avversarie impegnate in Supercoppa Italiana inn Arabia Saudita. Lo stop forzato dell’Inter in campionato potrebbe regalare il momentaneo primato ai ragazzi di mister Massimiliano Allegri, che mai come quest’anno sta mostrando forte la sua mano in questo progetto.

In quel di Torino si respira aria di ottimismo, visto che il team finora è andato oltre le aspettative. Poter utilizzare le forze a disposizione soprattutto per il campionato è sicuramente un vantaggio non indifferente, però al tecnico bianconero farebbe piacere accogliere qualche rinforzo durante questa sessione di calciomercato.

In tal senso, come noto, la Juve si è assicurata le prestazioni di Tiago Djalò dal Lille battendo la concorrenza dell’Inter. Inoltre, la dirigenza capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli resta attiva sul fronte Samardzic. Il talento dell’Udinese piace parecchio anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma il club di Exor non intende mollare la presa. Di conseguenza non è affatto da escludere che alla fine siano proprio i torinesi a spuntarla.

Il calciatore tedesco naturalizzato serbo ha dimostrato in più di un’occasione di avere delle qualità importanti, non a caso i bianconeri lo monitorano da tempo. Il nome di Samardzic, però, non è l’unico presente sulla lista di Giuntoli per rinforzare la mediana, reparto ora abbastanza in difficoltà per quanto concerne l’aspetto numerico.

Calciomercato Juventus, Reyna può diventare bianconero: ‘regia’ di Mendes

Aggiungiamo che il procuratore Jorge Mendes potrebbe spingere verso la Continassa uno dei suoi assistiti. Il riferimento, entrando più nello specifico, è Giovanni Reyna, atleta di proprietà del Borussia Dortmund. Si tratta di un classe 2002, che lo scorso 13 novembre ha raggiunto la soglia dei 21 anni di età.

Il centrocampista offensivo statunitense non è centrale nel progetto tecnico della società giallonera, perciò Mendes vorrebbe portarlo altrove. Possibilmente in una piazza che consenta a Reyna di esprimere le sue capacità con un minutaggio maggiore.

In questa stagione ha accumulato dodici presenze in totale considerando tutte le competizioni. La scadenza del contratto del calciatore americano è prevista per il 30 giugno del 2025 e la sua valutazione al momento si attesta intorno ai 25 milioni di euro.

Tuttavia, se l’annata sportiva di Reyna dovesse continuare ad essere sottotono, il prezzo potrebbe calare. Mendes è in buoni rapporti con la Juventus, che monitora a distanza il classe 2002. Se il procuratore portoghese cercasse di trovare un accordo con i bianconeri, non sarebbe una mossa totalmente inaspettata, anzi. Pista da monitorare nei mesi a venire.