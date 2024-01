Ora non ci sono più dubbi: bye bye Juventus

Addio alla Juventus, era preannunciato ed ora non ci sono più dubbi: ancora un dispiacere dal mercato per Allegri.

Un mercato estivo molto poco produttivo, eppure proprio la Juventus è tornata finalmente a combattere per vincere lo scudetto. Forse proprio all’inizio di questa stagione gli esperti avrebbero dato poco credito ai bianconeri, il lavoro di Massimiliano Allegri però è andato ben oltre le aspettative ed ecco che ora se c’è una vera inseguitrice dell’Inter, quella è proprio la Vecchia Signora.

Il calciomercato di gennaio, però, a quanto pare è destinato a deludere. Mancano sicuramente ancora diversi giorni alla chiusura ufficiale dei battenti della fase invernale di mercato ed i tifosi sperano in almeno un nuovo elemento che possa dare profondità alla rosa di Allegri.

In realtà però ai bianconeri servirebbe almeno un centrocampista, così come un difensore centrale. Invece per ora si parla solo di possibili uscite ed i nomi che i supporters bianconeri hanno letto fino ad ora sono restati nel campo delle ipotesi.

Bye bye Juventus: ora non ci sono più dubbi

Insomma, che sia la dirigenza a non voler spendere troppo in una stagione senza coppe europee o che l’operato di Cristiano Giuntoli non sia ancora decollato, i bianconeri hanno sinora deluso sul mercato contrariamente a quanto fatto nel rettangolo verde.

Intanto, a proposito di cattive notizie, pare proprio che i dirigenti della società torinese dovranno depennare il nome di un altro calciatore dalla propria lista dei preferiti.

I bianconeri avevano infatti individuato nel centrocampista centrale del Manchester City, Kalvin Phillips un’ottima possibilità. L’ex del Leeds infatti non ha trovato spazio con Pep Guardiola e nella stagione in corso ha ottenuto solo 89 minuti di gioco in Premier League. Il costo elevato dell’inglese però pareva essere già difficile da raggiungere per i bianconeri qualche settimana fa. Ed ora sembra che ormai non ci siano più dubbi sul suo addio alla Serie A.

Secondo teamtalk.com infatti, ormai il classe ’95 sarebbe prossimo alla firma con il Newcastle. Tottenham ed appunto Juve si sarebbero irrigidite di fronte alle richieste troppo alte dei Citizens che valuterebbero il centrocampista intorno ai 50 milioni di sterline. I Magpies starebbero invece trattando per un prestito a 6 milioni per poi completare l’operazione in estate.

Quella di Newcastle sarebbe una destinazione senz’altro gradita dal mediano nativo di Leeds che rischia di dover dire addio alla Nazionale per il suo scarso impiego ad ‘Etihad’. Inoltre il Newcastle dovrà fare i conti con la lunga squalifica di Tonali ed almeno per i prossimi sei mesi potrebbe garantire un posto al ventottenne.