Tacconi lo ha fatto davvero: le immagini rubano il cuore

L’ex Juventus, Stefano Tacconi, ci è riuscito: la sua condizione di salute è migliorata molto, spuntano delle immagini che rubano il cuore.

Stefano Tacconi ha lottato per non lasciare la sua famiglia e tutti i suoi cari. L’ex portiere della Juventus ha compiuto 66 anni lo scorso 13 maggio e ora finalmente ha recuperato una discreta condizione di salute, anche se ovviamente è bene andare avanti con la massima cautela. Il classe ’57 ha legato il proprio percorso calcistico soprattutto al club bianconero.

Ha militato nella squadra torinese per un decennio, fino a diventarne il capitano ad un certo punto. A dimostrazione di come si trattasse di un calciatore di grande spessore. È tutt’ora l’unico portiere ad essersi aggiudicato tutte le cinque competizioni UEFA per club vigenti all’epoca, trionfi messi a referto con la Juventus a cavallo degli anni 80 e 90 del XX secolo.

E in bacheca ha inserito anche due Scudetti e una Coppa Italia indossando la maglia della ‘Vecchia Signora’. Insomma, non è stato assolutamente un giocatore qualunque. Pure per questa ragione i tifosi bianconeri sono stati colpiti fortemente dalla notizia shock riguardante l’emorragia cerebrale del loro ex beniamino.

Tutto è iniziato nell’aprile del 2022, quando l’ex atleta si trovava ad Asti e fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria. Tacconi, in seguito, ha affrontato un ricovero nell’ospedaleCasa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, durato dal 21 giugno al 28 ottobre 2023. Qui è proseguita la riabilitazione, la quale comporta fatica sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Gioia immensa per Stefano Tacconi: è tornato a camminare

La vita fortunatamente gli ha concesso una seconda possibilità. Nonostante i gravi problemi causati dal terribile aneurisma, Stefano ha cercato di resistere con tutta la forza di volontà che aveva in corpo. E poi finalmente è tornato a casa e il figlio Andrea, che spesso tramite i social aggiornava sulle condizioni di salute del padre, ha lanciato un messaggio di gioia: “Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, stavolta tutti insieme“.

Qualche giorno fa lo stesso Tacconi ha deciso di rilasciare un’intervista ai microfoni di ‘Verissimo’ per raccontare la sua esperienza. L’ex portiere ha svelato di aver tirato troppo la corda, trascurando un po’ la propria salute. Poi aggiunge: “Sono stato fortunato. Ora non devo più fumare, bere e altre cose di questo tipo“.

Una mattina, inoltre, Stefano si è svegliato con l’intenzione di gettare via la carrozzina e le stampelle, impegnandosi il più possibile per ricominciare a camminare. Ed è successo. L’ex Juventus si è presentato con i figli al cospetto della conduttrice Silvia Toffanin, direttamente con le sue gambe.

Uno dei traguardi più importanti e significativi della sua esistenza ricca di successi. Perché lui è un campione e i campioni non rinunciano mai a combattere. Nella speranza che il destino adesso non abbia più in serbo delle brutte sorprese. Il prossimo obiettivo è trascorrere una vacanza in famiglia, per lasciarsi definitivamente alle spalle l’aneurisma e tutto quello che ne è conseguito.