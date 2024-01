Aveva il poster di Del Piero: Juve, preso un fenomeno

La Juventus si è assicurata le prestazioni di un fenomeno che ha di fronte a sé una carriera pazzesca: è cresciuto col poster di Del Piero.

La Juventus aveva bisogno di ricostruire, per questo la società torinese ha deciso di affidarsi all’esperto Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo è molto bravo a riconoscere i giovani talenti destinati a diventare dei veri e propri fuoriclasse.

Li prende a prezzi più che sostenibili dal punto di vista economico, poi sta all’allenatore riuscire a valorizzarli in modo da aumentare il loro valore sul mercato.

Il club di Exor vuole far crescere internamente alcuni prospetti estremamente interessanti, da qui è nata l’idea di generare una squadra Under 23. In tal senso, c’è parecchia carne al fuoco, che potrebbe tornare molto utile anche sul fronte calciomercato in uscita per rimpinguare le casse societarie. Di certo, però, Kenan Yildiz non si muoverà da Torino durante questa sessione di calciomercato.

Il classe 2005, che compirà 19 anni il prossimo 4 maggio, rappresenta un gioiello particolarmente prezioso, potenzialmente in grado di costruirsi una carriera fantastica in futuro. Difatti, la Juventus non vorrebbe assolutamente cederlo, anzi. La dirigenza bianconera ha in mente di disegnare un progetto vincente attorno alla sua figura, a meno che non giunga sul tavolo una proposta clamorosa.

Yildiz si trova bene a Torino e Massimiliano Allegri gli sta concedendo un minutaggio sempre più ampio. Sapevate che il suo cognome in turco significa ‘stella’? Forse è un chiaro messaggio del destino, i più romantici la vedranno sicuramente così.

Juventus, dal record con Adidas all’idolo Del Piero: cinque curiosità su Yildiz

Comunque ce ne sono altre di curiosità sul numero 15 della ‘Vecchia Signora’. Kenan è nato a Ratisbona in Germania, ma nelle sue vene scorre sangue turco fin dalla nascita. In terra tedesca è anche cresciuto, nonostante ciò il giovane calciatore ha deciso di rappresentare la nazionalità del padre fin dalle giovanili, resistendo a più inviti da parte della federazione tedesca.

Inoltre, l’attaccante 18enne è stato il più giovane calciatore della storia del football a firmare un contratto di sponsorizzazione col brand Adidas, quando aveva appena dieci anni. Ora, però, l’accorso scritto sta volgendo al termine e ovviamente per lui non mancano le offerte, tra cui anche il colosso Nike.

All’età di sette anni si è aggregato al Bayern Monaco. Lì è rimasto per ben dieci anni prima di passare alla Juventus. Aggiungiamo che il suo papà faceva l’autista del club tedesco, un lavoro che gli consentiva di accompagnare il talentuoso figlio e non lasciarlo mai solo. All’epoca uno dei suoi compagni di spogliatoio era Arjon Ibrahimovic, il quale oggi milita nelle fila del Frosinone di Eusebio Di Francesco.

In parecchi hanno accostato Yildiz a Ozil per somiglianza. L’ex Arsenal è uno dei suoi più grandi idoli insieme ad Alessandro Del Piero, di cui aveva il poster in camera. Tant’è che ha ripreso la sua tipica esultanza con la lingua di fuori. Ultima curiosità: nel mese di novembre 2023 Yildiz è stato il terzo nome più cercato sulla nota piattaforma Transfermarkt, dietro soltanto a Messi e Ronaldo. Insomma, niente male.