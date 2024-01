Calciomercato: Milinkovic-Savic sta tornando, confessione ai compagni

Ultimissime di calciomercato riguardo il ritorno in Serie A di Sergej Milinkovic Savic. Ecco nuovi aggiornamenti su questo affare, arriva la confessione del centrocampista.

Svolta a sorpresa e quasi inaspettata con il calciatore che è pronto a tornare a giocare nel campionato italiano. Dopo l’addio avvenuto l’estate scorsa, il calciatore ha malinconia della Serie A ed è pronto ad accettare la proposta per il ritorno nella massima serie italiana. Servirà convincere la sua attuale squadra dell’Al-Hilal, attualmente al primo posto nella Saudi Pro League. Ma ci sono speranze per rivedere in Italia Milinkovic Savic?

Importanti novità di calciomercato che riguardano il centrocampista Sergej Milinkovic Savic. C’è la confessione da parte del giocatore che ha rivelato un particolare interessante, che riguarda la sua carriera e il suo futuro. Ecco cosa avrebbe dichiarato ad alcuni suoi compagni di squadra della Lazio.

Calciomercato: ritorno di Milinkovic? Ultime notizie

Fece discutere e non poco, all’epoca, la decisione di Milinkovic di lasciare la Lazio e firmare con l’Al-Hilal . La sua scelta non fu condivisa dai suoi fan anche se, davanti a certe cifre, era davvero dura dire di no e rifiutare.

Ad oggi Milinkovic Savic sta vivendo una stagione da protagonista in Arabia Saudita con 16 presenze, 8 gol e 4 assist, ed il primo posto in classifica. Nel corso della Supercoppa italiana, era presente in uno dei box dell’Al-Awwal Park ad assistere alla semifinale Inter Lazio. Intercettato da LaLazioSiamoNoi, aveva manifestato la sua nostalgia per la Lazio. “Certo che mi manca, ci sono stato otto anni”, aveva ammesso.

Nelle ultime ore, è spuntato fuori un nuovo retroscena con una confessione fatta da Milinkovic sul ritorno in Serie A. Ecco cosa avrebbe detto a dei suoi ex compagni di squadra della Lazio.

Milinkovic torna alla Lazio? Le ultime

All’aeroporto di Riad, prima della partenza dei biancocelesti, Milinkovic è andato a salutare i suoi ex compagni di squadra e l’allenatore Sarri. Ha incontrato anche Lotito con cui ha riso e scherzato. Agli amici più fidati ha rivelato: “Mi mancate tanto. Vorrei tornare alla Lazio”, una dichiarazione choc riportata dal Messaggero che ha fatto sognare i tifosi. Un ritorno alla Lazio di Milinkovic è possibile? Ad oggi la risposta è no anche se il mercato è imprevedibile e molto strano, non sarebbe da escludere nulla. Già Henderson, che ha salutato in anticipo firmando con l’Ajax, e i malumori di Benzema confermano le difficoltà di alcuni campioni di ambientarsi nel contesto arabo.