Ha tradito il Milan: voltafaccia epocale

Ha del clamoroso il voltafaccia epocale di cui si è macchiato un calciatore che ha tradito il Milan: la società e i tifosi sono senza parole

Voltafaccia incredibile in casa Milan. Quello che è successo avrebbe del clamoroso con il giocatore che può aver tradito la fiducia che aveva riposto la dirigenza rossonera in lui. Storie del genere sono all’ordine del giorno quando in mezzo c’è il mercato, ma si pensava che il più era fatto. Ad ogni modo non è detta ancora l’ultima parola ma adesso la strada è in salita.

Il Milan, come noto, ha bisogno di innesti soprattutto in difesa. Sulla sinistra dopo l’addio di Ballo-Tourè la scorsa estate, è rimasto solo Theo Hernandez. Il francese negli ultimi tempi è spesso usato come centrale di difesa perché lì c’è ancora più emergenza rispetto a quella sulle fasce. Ma sicuramente andrebbe preso qualcuno. La storia del vice-Theo va avanti da tanto tempo e il club rossonero si era illuso di aver messo la parola fine alla diatriba avendo trovato il giocatore ideale.

Tradisce il Milan e va in un altro club: voltafaccia epocale

La società aveva individuato in Juan Miranda del Betis Siviglia il tassello mancante. Il terzino sinistro dell’Under 21 spagnola è in scadenza di contratto con la squadra andalusa e ha già fatto sapere che non rinnoverà. Il secondo club di Siviglia ha provato a venirgli incontro ma non può permettersi certe cifre e soprattutto ci sono club blasonati pronti a mettere sul piatto cifre molto più importanti.

Come il Milan ad esempio. Anche alcuni dirigenti del Betis avevano fatto il nome dei rossoneri, consapevoli della possibile nuova destinazione italiana del talento spagnolo. Poi però la svolta, che può essere negativa per i meneghini con un incredibile voltafaccia. Su Miranda, infatti, oltre ai rossoneri e al Borussia Dortmund (altro club interessato) ci sarebbe anche la Real Sociedad. Essendo in scadenza a giugno, il classe 2000 può firmare con chi vuole: dunque sarà lui a scegliere la migliore soluzione per il suo futuro. E c’è un aspetto che può spostare l’ago della bilancia.

La volontà del ragazzo è quella di restare in Spagna e quindi nella Liga: questo potrebbe cambiare tutto, con la Real Sociedad che adesso è in pole. Inoltre il Milan sperava di poterlo tesserare già a gennaio, ma il Betis non avrebbe accettato i soli due milioni offerti dai rossoneri per il cartellino dello spagnolo. L’affare è rinviato a giugno, ma nel frattempo in questa situazione può inserirsi il club basco. Certa, comunque, una sua non permanenza al Betis: l’offerta per il rinnovo è troppo bassa rispetto a tutte le altre ricevute ed è stata rispedita al mittente.

