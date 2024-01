Juventus, annuncio ufficiale: “Non se ne andrà a gennaio”

Ritorna di moda un nome più volte accostato alla Juventus, e che nella prossima estate sarà libero poiché prossimo a svincolarsi dal suo attuale club.

La Juventus potrebbe compiere qualche operazione nel corso degli ultimi giorni di calciomercato. La rosa allenata da Massimiliano Allegri ha mostrato di non avere difetti, ed il secondo posto in classifica a qualche punto di distanza dall’Inter capolista ne è la prova.

Anche l’assenza di competizioni internazionali ha avuto il suo peso in positivo, ma dopo la pesante sconfitta di fine settembre in casa del Sassuolo è scattato qualcosa nella testa dei calciatori bianconeri tale da portare ad un miglioramento netto delle cose.

Tuttavia potrebbe presentarsi qualche occasione utile da sfruttare, sia per la convenienza delle cifre coinvolte che per il bagaglio tecnico e tattico portato dai possibili obiettivi individuati. Ed un nome che da molto tempo viene accostato al calciomercato della Juventus c’è.

Si tratta di un giocatore dalle ottime capacità e che a più riprese era finito nei radar degli uomini di mercato bianconeri in passato. Ora lui è prossimo a raggiungere la scadenza contrattuale con il suo attuale club, e come appena scatterà febbraio sarà libero di trovare un accordo con un altro club.

Juventus, niente Martial: non si muove a gennaio

Potrebbe essere proprio la Juventus, magari. Lui è Anthony Martial, attaccante di 28 anni in forza al Manchester United, dal quale si separerà per l’appunto nel prossimo mese di giugno. Lo ha confermato qualche giorno fa il procuratore del francese, Philippe Lamboley.

Parlando a Sky Sport England, Lamboley ha spiegato come Martial rimarrà al Manchester United fino alla fine dell’accordo in via di esaurimento. Cosa che metterà fine ad una militanza con i Red Devils durata ben nove anni.

Riguardo a Martial si vocifera di possibili problemi con l’allenatore Erik ten Hag, cosa che però il suo procuratore ha seccamente smentito. Lo scenario secondo il quale il giocatore potrebbe passare alla Juventus già ora è da ritenere improbabile sia alla luce di queste parole che di un altro dettaglio.

Nonostante il Man Utd potrebbe ricavare fino a 5 milioni di euro per una cessione immediata, la scelta avvenuta di comune accordo con Martial è quella di proseguire insieme fino alla fine.

E l’attaccante transalpino, che sa giocare sia come centravanti che come esterno offensivo su entrambe le fasce, si sottoporrà in questi giorni ad un intervento chirurgico agli adduttori. Per cui tesserarlo adesso non sarebbe producente.

A giugno però Martial dovrebbe essere prontissimo dal punto di vista fisico, ed a quel punto la Juve potrebbe avanzare una offerta per mettere sotto contratto quello che si profila essere come uno dei più validi parametri zero disponibili sulla piazza.