Juventus, Giuntoli sorprende tutti: all-in sul vecchio pallino

Cristiano Giuntoli non molla la presa e ripensa ad uno dei suoi pupilli: assalto Juve, lo riportano in Serie A

Non è assolutamente in discussione il cammino della Juventus che quest’anno, dopo diverse stagioni buie, sembra essere tornata la squadra spietata di un tempo. Per far sì che Allegri possa effettivamente continuare a coltivare quel sogno chiamato Scudetto, sarà necessario agire tempestivamente sul mercato.

Cristiano Giuntoli, arrivato la scorsa estate a Torino dopo la splendida avventura a Napoli, vuole riportare i bianconeri dove meritano. E se lo scorso Scudetto si è tinto con merito di azzurro, la speranza del neo ds è quella di ripetersi anche a Torino. Per farlo, andranno colmate le lacune evidenti presenti nel gruppo di Massimiliano Allegri. Il primo passo è stato fatto con l’approdo a Vinovo di Tiago Djalò, che rimpolperà una difesa adesso decisamente più attrezzata.

La mediana resta il cruccio principale della dirigenza juventina: ed i nomi in entrata, in tal senso, quasi si sprecano. Da Lazar Samardzic, in uscita dall’Udinese e oggetto dei desideri pure del Napoli fino ad Orel Mangala per il quale il duello con gli azzurri potrebbe protrarsi fino alla prossima sessione estiva di mercato.

Ecco, proprio in vista di giugno è già chiara la strategia bianconera: in previsione del ritorno in Champions League, che al momento appare scontato, la Juventus è pronta a rifarsi il look. E Giuntoli può stupire riportando in Serie A un gioiello che già in passato ai tempi di Napoli ha seguito a lungo.

Sprint Giuntoli: alla Juve a tutti i costi

Ben oltre il mercato di riparazione, Giuntoli vuole fare le cose come si deve ed uno dei suoi pallini che era stato accostato pure al Napoli potrebbe avvicinarsi considerevolmente alla Juventus per la prossima estate.

Si tratta di Mattias Svanberg, centrocampista svedese classe ’99 che da ormai un anno e mezzo sta facendo grandi cose con la maglia del Wolfsburg. Il Bologna lo cedette per poco meno di 10 milioni, adesso la sua valutazione è quasi triplicata: pare infatti che, per giugno, il club tedesco non abbia intenzione di fare grossi sconti alla Juve.

Per Svanberg serviranno infatti non meno di 25 milioni di euro, una cifra comunque alla portata visto il tesoretto derivante dall’accesso alla prossima Champions League. Centrocampista completo e dall’ottima tecnica individuale, Svanberg anche in Bundesliga ha mostrato le sue qualità tanto al centro del campo quanto sulla trequarti. Per lui, fino a questo momento, 19 presenze tra campionato e Coppa di Germania con 1 rete e 4 assist vincenti all’attivo.